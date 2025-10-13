Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Ministro da CGU celebra potencial da IA para análise de editais e licitações

Governo aposta em tecnologia e energia limpa para atrair investimentos e ampliar o uso de inteligência artificial

Maycon Marte
fonte

O evento aconteceu nesta sexta-feira, 10, em Belém (Foto: Maycon Marte | Especial para O Liberal)

O ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, celebrou o avanço do potencial da pasta na análise de editais e licitações, graças ao bom uso da inteligência artificial ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais). Segundo o representante da pasta, a ferramenta auxiliou o ministério a alcançar recordes anuais de economia de recursos públicos em obras, uma redução avaliada em R$ 1,25 bilhão, somente no último ano. A CGU é o órgão de controle interno do Governo Federal e responde pela defesa do patrimônio público, promoção da transparência e o combate à corrupção na gestão pública federal.

A ferramenta permite uma atuação mais estruturada e focada da CGU, otimizando o trabalho das equipes de auditoria para situações específicas. Além disso, possibilita uma ação repressiva mais precisa e avaliada posteriormente. Desse trabalho, Carvalho destaca dois avanços essenciais nas ações: rapidez e potencial de repressão.

VEJA MAIS:

image Pará investe em inteligência artificial com avanços em regulamentação, pesquisa e inovação
Curso de Bacharelado e projetos da UFPA com foco em Inteligência Artificial, aumentam os estudos sobre tecnologia na Amazônia; governo estadual já estuda regulamentação


image Dizer 'por favor' e 'obrigado' ao ChatGPT pode custar milhões à OpenAI, revela CEO
Sam Altman, CEO da OpenAI, revelou que cada resposta gerada por inteligência artificial consome energia e recursos, mesmo em mensagens simples

No primeiro caso, a agilidade é um resultado direto da velocidade na análise das informações nos documentos. “Antes a gente ficava procurando uma agulha no palheiro e agora a gente consegue otimizar o trabalho das equipes de auditoria para situações muito específicas”, explica. O segundo ganho é quanto à repressão de ações, o que reflete principalmente na atuação da CGU com entidades da segurança pública, como a Polícia Federal (PF).

Carvalho explica que a CGU tem trabalhado em operações com a Polícia Federal em diversas ações no combate à corrupção. Para ele, essa característica é sensível à relação entre corrupção e crime organizado, que mudou no Brasil, tornando-se mais fluida.

“Essa fronteira é muito mais fluida do que era antigamente. Agora a gente tem a criação de uma dimensão do crime, que é uma dimensão de crime institucional, em que o crime organizado e as organizações criminosas têm tentado, inclusive, assinar contratos com o poder público. E essas assinaturas de contrato passam invariavelmente por questões de corrupção. Logo, a gente precisa estar muito atento a isso”, afirma o ministro.

Segundo o representante da pasta, outra parte dessas vantagens inclui as mesmas assistências no combate a crimes na área ambiental. “Também vem a outra dimensão e a gente precisa desses instrumentos de inteligência artificial para detectar isso na raiz e combater com muita eficiência”, celebra Carvalho. A expectativa do ministro é de que o governo siga com o debate sobre a inserção dessas tecnologias dentro das pastas e avance nos ganhos em outras áreas.

Em complemento ao tema, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o papel estratégico da inteligência artificial e dos data centers no fortalecimento da economia nacional e na atração de investimentos internacionais. Segundo ele, o Brasil reúne todas as condições para receber grandes empreendimentos do setor de tecnologia devido à sua matriz energética predominantemente limpa e renovável.

“A maior parte dos data centers do mundo tem, até mesmo em seus programas de compliance e de imagem, a necessidade de estar em locais com infraestrutura suficiente e energia limpa. E o Brasil é um paraíso para recepcioná-los. Por isso, junto ao ministro Alexandre Padilha e ao vice-presidente Alckmin, assinamos uma medida que traz uma série de estímulos para a atração de data centers”, afirmou Silveira.

O ministro anunciou ainda que o primeiro grande investimento do tipo já está previsto para o Ceará, onde serão aplicados R$ 50 bilhões na construção de um novo centro de dados. “Daqui a seis meses nós teremos, efetivamente, obras para receber esse data center. A previsão é que o Ceará oficialize o Brasil como referência em recepcionar esses investimentos”, disse.

Silveira enfatizou que o governo está atento para garantir que esses projetos tragam geração de emprego e renda e não apenas sirvam como pontos de armazenamento de informações de empresas estrangeiras. “Queremos que esses investimentos tenham resultados concretos para o país. E isso passa pelo conteúdo local, pela geração de oportunidades. Ontem mesmo, no Rio de Janeiro, tínhamos 10 mil trabalhadores atuando em projetos da indústria naval e de energia, o que mostra a força dessa política pública de reindustrialização”, destacou.

Ao encerrar, o ministro ressaltou que os setores de energia elétrica, petróleo, gás e mineração têm sido fundamentais para o crescimento do país. “Nesses três setores, criamos mais de 13 milhões de empregos nos últimos três anos. E agora, com o Conselho Nacional de Política Mineral, que será instalado ainda este ano, vamos garantir mais governança e planejamento para o setor”, completou Silveira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tecnologia e mercado

Inteligência artificial

Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda