Dizer 'por favor' e 'obrigado' ao ChatGPT pode custar milhões à OpenAI, revela CEO

A gentileza pode até ser um gesto nobre, mas, quando se trata de inteligência artificial, ela tem um custo — e dos altos. De acordo com Sam Altman, CEO da OpenAI, dizer “por favor” e “obrigado” ao ChatGPT pode representar milhões de dólares em despesas adicionais para a empresa. A revelação foi feita de forma bem-humorada nas redes sociais.

Tudo começou com uma brincadeira publicada por um usuário na plataforma X (antigo Twitter): “Fico imaginando quanto dinheiro a OpenAI já perdeu em contas de luz pelas pessoas que dizem ‘por favor’ e ‘obrigado’ aos modelos”. Altman respondeu em tom irônico, mas direto: “Dezenas de milhões de dólares bem gastos — nunca se sabe”.

A OpenAI, empresa responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, chega a gastar até US$ 700 mil por dia para manter o sistema em funcionamento. E cada nova mensagem — mesmo que seja apenas uma expressão de cortesia — gera processamento adicional, consumo de energia e uso de água para o resfriamento dos servidores.

Custo energético e ambiental

Pesquisas indicam que cada consulta feita ao modelo utiliza em média 0,3 watt-hora — o equivalente ao consumo de um notebook em alguns minutos. Em modelos mais antigos, como o GPT-3, esse número podia ser quatro vezes maior.

Além da energia elétrica, o impacto ambiental também é significativo. Um estudo de 2023, realizado pelo Washington Post em parceria com a Universidade da Califórnia, apontou que cada resposta do ChatGPT pode consumir o equivalente a uma garrafa de água, usada no resfriamento dos data centers. Já modelos mais avançados, como o GPT-4, podem gastar até três garrafas para gerar apenas 100 palavras.

Apesar do custo, há quem defenda a boa educação com os chatbots. Kurtis Beavers, gerente de design da Microsoft, afirma que a etiqueta digital ajuda a construir um padrão de comunicação mais colaborativo e respeitoso. Uma pesquisa realizada no fim de 2024 nos EUA apontou que 67% dos usuários de IA afirmam tratar os modelos com gentileza — sendo que 55% o fazem por acharem “a coisa certa a fazer” e 12% por temerem uma eventual “revolta das máquinas”.