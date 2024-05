Inteligência Artificial promete encontrar qualquer rosto na internet; entenda

O mundo está cada vez mais tecnológico e conforme elas avançam e melhoram suas funcionalidades, surgem novas possibilidades de fazer tudo o que se possa imaginar. Uma ferramenta muito utilizada para feitos impressionantes são as famosas inteligências artificiais (IA).

Uma delas em especial, tem ganhado mais destaque: a PimEyes, ou, buscador de rostos. Com tecnologia de reconhecimento facial, ela utiliza uma rede em busca de correspondência de rostos para procurar sites da Web com base nas fotos enviadas pelos usuários. Ou seja, é possível encontrar qualquer foto parecida com a imagem utilizada pelo usuário. Apesar da praticidade, o serviço não gratuito e varia entre R$ 159 e R$ 1.541 por mês.