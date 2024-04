Ferramentas tecnológicas podem alavancar vendas de empresas e atrair mais consumidores

Da emissão de notas ao atendimento de clientes, a tecnologia já faz parte do setor de vendas há algum tempo. Cada vez mais, no entanto, o desenvolvimento de novas ferramentas facilita a rotina das pessoas e das empresas, tanto grandes empreendimentos como pequenos empreendedores, que usam inovações para otimizar o trabalho e aumentar o volume de vendas.

O médico e empresário Jonathan Sarraf, que possui negócios voltados para a área da saúde e é COO de uma empresa de energia solar, afirma que o segmento tem usado muito a inteligência artificial (IA) no dia a dia. Com ferramentas desse tipo, segundo ele, é possível prever situações e automatizar processos dentro do ciclo de vendas aos clientes.

Consultor empresarial a administrador, Rodrigo Marques concorda. Ele possui uma empresa de consultoria especializada em estruturação comercial e diz que as inovações tecnológicas estão revolucionando o panorama das vendas, e as empresas que abraçam essas tendências e as implementam de forma estratégica se distanciam da concorrência e alcançam um crescimento exponencial.

Para ele, a IA é uma das ferramentas mais promissoras, assim como o machine learning (ML), ou aprendizado de máquina. Por meio de chatbots (robôs de conversação, em tradução livre) e assistentes virtuais, as empresas, de acordo com o especialista, podem oferecer suporte ao cliente 24 horas por dia e sete dias por semana, com experiências personalizadas e prevendo comportamentos de compra com precisão.

“A adoção dessas tecnologias deve ser feita de forma estratégica e integrada com os sistemas atuais da empresa. Investir em treinamento para a equipe de vendas também é fundamental para garantir o sucesso da implementação. As empresas que abraçarem essas tendências tecnológicas e as utilizarem de forma inteligente estarão bem posicionadas para o sucesso no futuro das vendas”, avalia.

Identificação de padrões

É possível, por meio da tecnologia, de acordo com Rodrigo, identificar padrões de compra e desenvolver estratégias mais eficazes para fazer vendas. A análise de dados de compras, comportamento do cliente e tendências do mercado ajuda empresas a identificar padrões que as permitem tomar decisões mais inteligentes, otimizar suas estratégias de vendas e impulsionar seus resultados.

“Ao analisar dados de vendas, as empresas podem identificar oportunidades e oferecer produtos ou serviços complementares aos clientes com base em suas compras anteriores. Isso aumenta o valor médio dos pedidos e a lucratividade da empresa. Com base nesses insights, as empresas podem criar campanhas de marketing direcionadas para cada segmento de clientes, com mensagens personalizadas e ofertas relevantes”, afirma Marques. E há ainda a análise de dados de feedbacks, pesquisas de satisfação e interações online, para identificar áreas de melhoria na experiência do cliente.

Para o empresário Jonathan Sarraf, apesar de as automações de marketing existirem há um certo tempo e não serem novidades, quando associadas a um processo de entendimento chamado de Customer Relationship Management (CRM), ajudam a entender melhor o comportamento do público. “Isso faz com que você tenha uma melhor percepção do público que você está atendendo, e assim pode tomar estratégias para aumentar essas taxas de conversão”, explica.

Em relação a essa tecnologia, que, segundo ele, começou na década de 1990, foram a inteligência artificial e o machine learning que alavancaram o processo, entendendo as informações de maneira rápida: “Imagine que eles conseguem aprender de maneira única o comportamento de um segmento de clientes. Por exemplo: são mulheres que compram no mesmo horário, que têm a mesma idade, que compram a mesma linha de produtos. Isso, antes, era feito por capacidade computacional, mas integrando a IA e o machine learning o computador começa a prever esses comportamentos. É uma capacidade muito maior de atingir pessoas”.

Realidade virtual e aumentada

Outras ferramentas que ganharam destaque foram a realidade virtual e a aumentada. Para o empresário, trata-se de experiência. “Cada dia mais, as pessoas buscam por experiência, elas não buscam simplesmente a compra de um objeto, elas querem ter uma experiência. E quando você traz a realidade aumentada ou a realidade virtual, você dá a ela o processo palpável”, ressalta.

O consultor Rodrigo Marques diz que essas tecnologias estão sendo usadas para melhorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas, emergindo como ferramentas inovadoras e com o potencial de revolucionar o segmento. “Ao criar ambientes imersivos e interativos, essas tecnologias permitem que as empresas apresentem seus produtos e serviços de maneira única e memorável, aumentando o engajamento, a conversão e a fidelização”.

É através da realidade aumentada que os clientes podem visualizar produtos em seu próprio ambiente, como móveis em casa ou roupas no corpo, utilizando smartphones ou tablets. Isso, segundo ele, elimina a necessidade de visitas à loja física e permite que os clientes tomem decisões de compra mais informadas.

Segurança de dados

Com o aumento das transações online, a segurança de dados se torna uma prioridade absoluta para empresas que desejam conquistar a confiança do cliente e proteger informações sensíveis, na opinião dos especialistas, visto que uma falha nesse sentido pode ter consequências “devastadoras”, como perda de dados de clientes, danos à reputação da marca e até mesmo sanções legais.

Algumas medidas de segurança essenciais, de acordo com o consultor Rodrigo Marques, são a criptografia de dados, que ele considera fundamental para proteger dados confidenciais; tokenização de dados, substituindo dados confidenciais e protegendo informações originais em caso de violação; gerenciamento de acesso rigoroso, incluindo o uso de senhas fortes, autenticação de dois fatores e monitoramento de acessos; atualizações de software e segurança; testes de penetração e auditorias de segurança, para identificar e corrigir falhas; treinamento de conscientização em segurança para funcionários; e cumprimento de leis e regulamentações - no Brasil, as empresas devem estar em conformidade, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Tendências tecnológicas para vendas

Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML): Pelos chatbots e assistentes virtuais, empresas oferecem suporte o tempo todo, qualificando leads, respondendo perguntas e agendando demonstrações de forma personalizada e eficiente.

Análise preditiva e segmentação de clientes: É possível prever o comportamento do cliente, identificar oportunidades de upsell e cross-sell, personalizar ofertas e campanhas de marketing, otimizar o direcionamento de leads e aumentar as taxas de conversão.

Utilização de Big Data e Análise de Dados: Ao unificar dados de diversas fontes, empresas podem criar uma visão 360 graus do cliente, entendendo a suas necessidades e preferências como nunca antes. Isso permite tomar decisões mais assertivas em todo o ciclo de vendas.

Plataformas de vendas omnichannel: Ao oferecer uma experiência de compra unificada e consistente em todos os canais (website, aplicativo, loja física etc.), as empresas aumentam a satisfação e a fidelização dos clientes.

Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR): Através de experiências imersivas de produtos e treinamentos interativos para a equipe de vendas, as empresas podem aumentar o engajamento, reduzir custos e otimizar o desempenho.

Comércio Social e Vendas por Influenciadores: Vender produtos diretamente nas redes sociais e fazer parcerias com influenciadores relevantes para o seu nicho são maneiras de alcançar novos públicos, aumentar o reconhecimento da marca e impulsionar as conversões.

Tecnologias emergentes com potencial

Internet das Coisas (IoT): Permite realizar de forma eficaz e inteligente a conexão entre produtos e clientes, através dos seguintes pontos: vendas proativas e preditivas, ou seja, as empresas coletam dados sobre o uso de produtos pelos clientes e preveem suas necessidades futuras; experiências personalizadas e baseadas em dados, já que com base em dados de uso da IoT, as empresas podem criar experiências personalizadas para cada cliente; e novos modelos de negócios e serviços.

Computação Quântica: Permite otimizar processos e realizar uma análise preditiva avançada, possibilitando a otimização de rotas de entrega e logística, reduzindo custos e tempo de

entrega e aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos e a satisfação do cliente; análise preditiva avançada para comportamento do cliente, identificando padrões e tendências com maior precisão; e segmentação de clientes ultra-precisa.