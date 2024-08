Google Fotos cheio? Saiba como liberar espaço no app

Os smartphones oferecem diversas funcionalidades, sendo a câmera uma das principais. Fotografar e gravar vídeos não é mais um luxo, mas uma necessidade diária. No entanto, as imagens ocupam grande parte do armazenamento do dispositivo, levando os usuários a buscar soluções externas, como o Google Fotos.

O Google Fotos é bastante utilizado para armazenar imagens, especialmente em dispositivos Android, onde já vem pré-instalado. Porém, o grande volume de fotos e vídeos pode rapidamente atingir o limite de armazenamento, mesmo no Google Fotos.

Para resolver esse problema, o Google Fotos lançou, em novembro de 2023, a ferramenta Photo Stacks. Essa função ajuda a agrupar fotos semelhantes, facilitando a exclusão de imagens desnecessárias, e está disponível tanto para usuários de Android quanto de iPhone (iOS).

VEJA MAIS

Como ativar o Photo Stacks no Google Fotos?

O Photo Stacks organiza automaticamente as fotos tiradas em um curto intervalo de tempo, permitindo que você escolha a melhor imagem e apague as outras sem perder dados importantes. Para ativar essa ferramenta no Google Fotos, siga os passos abaixo:

Abra o Google Fotos no seu celular e toque no ícone no canto superior direito da tela para acessar o menu de opções.

Clique em “Configurações do Google Fotos” no menu para acessar as configurações gerais do aplicativo.

Na tela de configurações, selecione “Preferências” e toque em “Agrupar fotos semelhantes”.

Ative a chave ao lado de “Empilhar fotos semelhantes” para finalizar a configuração.

Como liberar espaço usando o Photo Stacks

Após ativar o Photo Stacks, o Google Fotos começará a agrupar automaticamente fotos semelhantes na sua galeria. Isso facilita a seleção das melhores imagens e a exclusão das que não são necessárias, liberando espaço no seu dispositivo.

Como usar o Photo Stacks?

Ao abrir o Google Fotos, observe que algumas fotos terão um ícone com um número, indicando múltiplas imagens na mesma sessão. Toque no ícone para visualizar todas as fotos agrupadas.

Se desejar excluir uma foto específica, selecione-a na parte inferior da tela e toque em “Excluir”. Depois, clique em “Somente esta foto” para remover apenas a imagem selecionada.

Para concluir a exclusão, toque em “Excluir” novamente. A foto será removida tanto da galeria do Google Fotos quanto do backup em nuvem, liberando espaço de forma definitiva.

Com a ferramenta Photo Stacks, gerenciar o armazenamento de fotos no seu celular se torna uma tarefa simples e eficaz, garantindo que você tenha sempre espaço disponível para novas memórias.