Empregos digitais crescem na Região Norte com impulso das plataformas do Google; entenda

O mercado digital segue em expansão na Região Norte. De acordo com novo estudo de impacto econômico divulgado pelo Google nesta quinta-feira (28/8), as plataformas da empresa contribuíram com R$ 12,9 bilhões em atividade econômica na região em 2024, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

O estudo, conduzido pela consultoria internacional Access Partnership, considerou o impacto das principais ferramentas do Google, incluindo Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. A análise engloba benefícios como aumento de receita, economia de custos e ganho de eficiência para empresas e consumidores. Em todo o Brasil, mais de 354 mil postos de trabalho foram criados direta ou indiretamente nesse setor no último ano, um aumento de 7,5% sobre 2023.

Segundo o relatório, o valor gerado na Região Norte é resultado de uma média ponderada de fatores como a proporção da população conectada à internet, o PIB local e o valor agregado de bens e serviços. Os dados consideram não apenas os desenvolvedores de aplicativos, mas também profissionais das áreas de marketing, vendas, design, suporte técnico e outras funções que integram a cadeia produtiva da tecnologia digital.

No Brasil, o impacto total das plataformas do Google foi de R$ 215,4 bilhões em 2024, o que representa uma alta de 15% em comparação com o ano anterior.

Tecnologia impulsiona empregos e produtividade

Além do impacto financeiro, o relatório destaca o crescimento do mercado de trabalho ligado ao ecossistema digital do Google. Estima-se que 354 mil empregos foram gerados ou impactados diretamente pelo desenvolvimento de aplicativos para a Google Play e pelo setor Android em todo o país — um aumento de 7,5% em relação a 2023. O número inclui não só desenvolvedores, mas também profissionais de marketing, vendas e funções indiretas relacionadas.

As plataformas principais do Google, como Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube, estão entre as ferramentas que impulsionam essa atividade econômica, criando oportunidades variadas para profissionais da região Norte.

Ainda, o uso das ferramentas do Google Workspace — como Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações — contribuiu para ganhos significativos de produtividade, com usuários economizando em média 194 horas por ano em tarefas operacionais e 184 horas em reuniões e colaborações online. Veja a seguir como usar as principais plataformas do Google para impulsionar seu trabalho.

Google Ads

O Google Ads é uma ferramenta para anunciantes e serve para que empresas e indivíduos divulguem seus produtos e serviços, pagando para exibir anúncios nos resultados de pesquisa do Google e em sites parceiros.

O objetivo é aumentar a visibilidade, o tráfego e as vendas. Para micro e pequenos empreendedores, o Google Ads é uma forma acessível de promover negócios com orçamentos baixos e campanhas segmentadas, permitindo medir os resultados em tempo real.

YouTube

O YouTube é uma plataforma com mais de 500 milhões de usuários na América Latina, sendo uma grande oportunidade para criadores de conteúdo da Região Norte.

Ele funciona como uma vitrine para artistas, educadores, influencers e pequenos negócios. Para monetizar, a plataforma oferece o YouTube Partner Program, que permite gerar receita com anúncios exibidos nos vídeos.

Google Cloud

O Google Cloud é uma plataforma de nuvem que oferece diversas soluções para empresas, desde armazenamento e segurança de dados até inteligência de negócios.

Ele é muito utilizado por profissionais de TI, startups e organizações públicas porque ajuda a reduzir custos e escalar projetos de forma mais eficiente. Além disso, o Google Cloud é uma ótima porta de entrada para quem quer trabalhar com tecnologia, já que oferece cursos gratuitos e certificações que são bem valorizadas no mercado.

Gemini

o Gemini é a nova inteligência artificial generativa do Google, um assistente virtual que está ajudando muitos brasileiros. Ele é usado para:

Automatizar tarefas;

Aprender novas habilidades;

Melhorar a qualidade do trabalho.

Profissionais de áreas como educação, marketing, design e atendimento já estão usando o Gemini para tarefas como criar textos, planejar projetos, responder e-mails e até explorar novos hobbies.

Uma das grandes vantagens é a integração com o Google Workspace, o que torna a rotina profissional ainda mais otimizada.

AdSense

O Google AdSense é um programa de publicidade da própria Google, criado para permitir que donos de sites, blogs e outros criadores de conteúdo monetizem seu material.

Ele funciona como uma ponte entre anunciantes (que usam o Google Ads) e os criadores de conteúdo. O AdSense exibe anúncios relevantes no seu site e, em troca, você recebe uma porcentagem da receita gerada por cliques ou visualizações nesses anúncios.