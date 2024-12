ChatGPT já está disponível para ligações no WhatsApp: veja como funciona

Usuários do WhatsApp podem interagir com o ChatGPT por meio de chamadas de voz, uma nova funcionalidade que promete revolucionar a maneira de acessar informações e obter ajuda com inteligência artificial. A novidade foi anunciada pela OpenAI nesta quarta-feira (18/12) e, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos.

Como vai funciona ligações do ChatGPT no WhatsApp?

A interação por voz com o ChatGPT ocorre através do número 1-800-242-8478, ou 1-800-CHATGPT, permitindo que os usuários façam perguntas e tenham conversas diretas com a IA. A proposta é tornar o atendimento mais dinâmico, funcionando como uma central de informações e suporte prático para diversas necessidades.

ChatGPT no WhatsApp

Além das ligações, é possível conversar com o ChatGPT diretamente pelo WhatsApp. Basta salvar o número na agenda e iniciar uma conversa, como qualquer outro contato. As mensagens trocadas com o chatbot aparecerão na tela principal do aplicativo, oferecendo uma experiência simples e integrada.

Expansão do ChatGPT

Essa estratégia reforça o objetivo do ChatGPT de alcançar ainda mais usuários, utilizando uma plataforma amplamente popular e competindo com outros chatbots disponíveis no mercado.