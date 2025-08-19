Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Bootcamp gratuito oferece capacitação em Python e IA com mentorias e projetos práticos

Inscrições abertas para curso com projetos práticos e mentorias que preparam iniciantes para o mercado de tecnologia

Thaline Silva*
fonte

O curso inclui introdução à computação em nuvem e práticas de desenvolvimento, como organização de sprints, mesmo para iniciantes (Divulgação)

Estão abertas até 7 de setembro as inscrições para um programa online e gratuito destinado a profissionais em início de carreira na linguagem de programação Python. O curso oferece conteúdos práticos sobre inteligência artificial, incluindo o uso de ferramentas como Microsoft Copilot e Azure, com foco em capacitar participantes para o mercado de tecnologia.

O treinamento inclui mentorias ao vivo, projetos práticos e desafios de programação, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades técnicas e construam portfólios. O programa oferece 47 horas de conteúdo, sete projetos e dois desafios de código, incluindo a criação de um pacote de processamento de imagens em Python, integrando conceitos de inteligência artificial e produtividade.

O curso também aborda introdução à computação em nuvem, mesmo para quem não possui experiência prévia, e práticas de desenvolvimento ágil, como a organização de sprints, alinhadas à rotina de grandes empresas.

Segundo a organização, o programa é recomendado para profissionais iniciantes que desejam aprender Python como primeira linguagem de programação, além de adquirir conhecimentos sobre integração com IA e computação em nuvem. Ao final, os participantes terão seus perfis destacados em uma plataforma que conecta talentos a oportunidades reais de contratação em empresas parceiras.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de setembro no site da organização 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

 

 

 

