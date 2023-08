Signo 31/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (31/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha um ritmo equilibrado, ariano. Valorize o seu bem-estar interno e evite excessos ao longo do dia.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja próximo das pessoas certas e observe as nuances das relações, taurino. Opte por conexões de qualidade em vez de quantidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Assuma responsabilidades, geminiano. Busque clareza para liderar e tomar decisões acertadas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Honre seus valores, canceriano. Aja com clareza, guiado pelo que realmente acredita.

Leão (23/07 - 22/08)

Reconheça o que pode ser deixado para trás, leonino. Desenvolva percepção sutil para desapegar do que não agrega.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mantenha diálogos claros e evite mal-entendidos, virginiano. Preste atenção aos sinais subentendidos nas interações.

Libra (23/09 - 22/10)

Concentre-se no trabalho, mas cuide da saúde, libriano. Equilibre dieta e rotina para manter-se saudável.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Explore boas ideias, mas modere a energia, escorpiano. Aproveite o magnetismo para seduzir, mas com equilíbrio.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Olhe para dentro, sagitariano. Siga a intuição e busque momentos de introspecção.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Use a intuição para entender as pessoas, capricorniano. Seja cauteloso com a comunicação, escolha bem as palavras.

Aquário (21/01 - 19/02)

Foque em questões práticas, aquariano. Priorize e administre recursos de forma sensata.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja atento à emotividade, pisciano. Cuide de si, mantendo equilíbrio emocional e bem-estar.