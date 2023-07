Signo 31/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (31/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você pode estar se sentindo mais acomodado hoje. No entanto, também pode lutar contra a insegurança ou se perguntar se deve seguir seu próprio caminho. Talvez você se sinta um pouco desanimado, sem saber por onde começar, mas à medida que o dia avança, as coisas parecem se encaixar melhor.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de sensibilidade e coragem hoje. É possível que você possa estar lidando com alguma culpa por coisas que não está cumprindo. As emoções estão à flor da pele, mas você está definindo o ritmo agora e é bom estar no controle das coisas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom dia para atividades que o renovam ou refrescam. Talvez um sentimento surpreendente surja ou seus instintos de resolução de problemas sejam mais radicais hoje. É um excelente momento para fazer uma pausa ou ter um tempo extra para descansar.

Câncer (21/06 - 22/07)

As demandas da carreira, família, pais ou outras responsabilidades podem se manifestar. Embora você possa ser muito sensível às expectativas e restrições, pode não ter confiança para fazer algo a respeito por enquanto. É hora de conexões valiosas e aprender com a vulnerabilidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia de missão ou objetivo, mesmo que seja simples, vai melhorar seu humor. Mas você não está livre de decepções ou problemas não resolvidos do passado que estão surgindo para sua atenção.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de inquietação para aprender algo novo ou fazer algo diferente hoje. É um bom momento para identificar problemas e visualizar a vida como seria depois de deixar essas coisas para trás. Desta forma, você pode se aproximar de soluções e conviver. Você pode adiar uma jogada ousada até ter certeza de que seu plano é algo em que você realmente pode se comprometer.

Libra (23/09 - 22/10)

Dia de intimidade, despertar sentimentos mais profundos e o desejo de saber mais sobre suas necessidades. Você pode enfrentar algumas inseguranças relacionadas ao seu desempenho, cumprir responsabilidades ou relacionamentos íntimos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você está muito mais consciente de seus relacionamentos e precisa de companhia. Pode ser muito fácil para os outros tocarem em seus pontos sensíveis. Idealmente, isso leva a ações necessárias para fortalecer uma área vulnerável de sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Um pequeno desconforto pode ser necessário para você superar um obstáculo na primeira metade do dia. É hora de concordar com o que achamos que faz os outros felizes ou os acalma, mas isso só pode trazer problemas no futuro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os problemas em casa ou com a família podem ser mais pronunciados. Não fuja de discussões. Além disso, você pode se sentir particularmente apoiado, expressivo e extrovertido.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia de necessidade de familiaridade e conforto. É melhor procurar apaziguar alguém para manter a paz, pois pode muito bem sair pela culatra. ÀReconhecer sua necessidade de refresco vem naturalmente.

Peixes (20/02 - 20/03)

É um dia para honrar sua necessidade de mais variedade e estímulo, mas é melhor não ir tão longe a ponto de se sentir sem chão. Conforme o dia avança, é mais fácil relaxar e se divertir. O foco é compartilhar e interagir.