Signo 31/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (31/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Resolva o que precisa ser resolvido, mas sem medo de se abrir ao novo, ariano. O céu pede para você se transformar e avançar.

Touro (21/04 - 20/05)

Estabeleça trocas mais justas, taurino. É fundamental fazer boas parcerias para que você encontre o seu caminho em direção ao futuro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Concentre-se, geminiano. É preciso saber fazer a sua parte, trabalhando melhor em equipe para atingir os seus objetivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

O céu ajuda você a conquistar as pessoas do seu interesse, canceriano. Invista na sedução e também na sua capacidade de persuasão.

Leão (23/07 - 22/08)

Dê atenção à sua intimidade, leonino. É hora de cuidar das suas questões mais internas, o que inclui assuntos domésticos e familiares.

Virgem (23/08 - 22/09)

Meça suas palavras e seja estratégico nos seus contatos, virginiano. É preciso medir bem as palavras para ser efetivo na sua comunicação.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuide do que é seu, libriano. É preciso saber investir nas coisas certas, mas sem se prender demais a conceitos ultrapassados.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuide de você, do seu corpo e aparência, escorpiano. É preciso dedicar-se mais às suas necessidades mais básicas nesse momento.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Olhe para dentro, sagitariano. Esses dias prometem trazer insights poderosos, então esteja aberto aos recados do universo e do inconsciente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Invista nos contatos, eventos e pessoas interessantes, capricorniano. Só tenha cuidado para evitar exposições desnecessárias.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cultive boas relações com pessoas de influência, aquariano. Mas lembre-se de que é importante fazer tudo isso com naturalidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

O céu pede sensibilidade e abertura ao aprendizado, pisciano. É importante que você vire páginas e esteja atento ao que diz a voz da experiência.