Signo 31/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (31/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O astral está intenso e movimentado para você, ariano. Aproveite para colocar seus planos em dia. No entanto, tome cuidado com decisões impulsivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o dia que será de boa novidade. Nas relações sociais, é importante ouvir mais e ser espontâneo sem deixar de medir as palavras.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide mais das finanças. Concentre-se e organize-se, geminiano. Dessa forma, poderá lidar com suas questões práticas mais importantes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Acredite no seu potencial. Se organize melhor e divirta-se, canceriano! Não se esqueça de administrar bem suas finanças e recursos.

Leão (23/07 - 22/08)

Bom dia para a comunicação. Com o magnetismo em alta, atraia olhares, leonino. Mas tome cuidado para não dar confiança a quem não merece.

Virgem (23/08 - 22/09)

Se ame mais. Cuide do seu emocional e bem-estar de forma geral, virginiano. Não esqueça de regular o sono e prestar atenção nos sonhos.

Libra (23/09 - 22/10)

Trabalhe mais a positividade. Circule entre as pessoas e ouça diferentes opiniões, libriano. Mas mantenha o foco e saiba em quem confiar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Saia da zona de conforto. Arrisque mais, escorpiano. É hora de construir o futuro e seguir em frente com mais consciência.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Fuja da rotina e dê espaço para as amizades. Invista em estudos e temas intelectuais, sagitariano. Aprenda e esteja aberto a diferentes pontos de vista.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide melhor do seu sono. Dedique seu tempo às pessoas e situações que realmente valem a pena, capricorniano. Compartilhe com quem acolhe

Aquário (21/01 - 19/02)

Trabalhos humanitários e de caridade não estão descartados. Seja autêntico e converse, aquariano. O céu pede atitude para fomentar relacionamentos de todos os tipos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuidado com excessos, pisciano. Cuide de si mesmo e encontre prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Amor em alta!