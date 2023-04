Signo 30/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (30/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Em pausa prolongada, é hora de cuidar da saúde e investir em programas leves e prazerosos para dar tempo ao corpo e ao espírito.

Touro (21/04 - 20/05)

Momento para cuidar de si e investir em atividades que elevem a autoestima e proporcionem diversão.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Estar próximo da família e cuidar das questões íntimas é importante, tanto no sentido literal quanto no simbólico.

Câncer (21/06 - 22/07)

É fundamental prestar atenção nas palavras e nas trocas com as pessoas para evitar falar mais do que deve.

Leão (23/07 - 22/08)

Divirta-se, mas com moderação nos gastos, investindo em prazer e bem-estar sem perder o controle das finanças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide mais do seu corpo e esteja atento às necessidades básicas para poder decidir com mais clareza.

Libra (23/09 - 22/10)

Descanse a mente, durma bem e invista na espiritualidade para arejar os pensamentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

.Estar com as pessoas é importante, mas é preciso priorizar a qualidade em vez da quantidade e sentir-se confortável nos lugares.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Invista em programas culturais e atividades intelectuais, ouvindo bons conselhos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o momento de descanso para refletir sobre o futuro e se planejar.

Aquário (21/01 - 19/02)

O fim de semana e o feriado prometem profundidade e é hora de olhar para dentro e perceber o que precisa ser transformado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invista em relacionamentos e programas em boa companhia, buscando uma troca saudável de conversas e opiniões.