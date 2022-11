Signo 29/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (29/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Este é um momento decisivo para o ariano. Aproveite o dia para definir uma viagem, reunir amigos, criar um plano inovador ao lado da equipe de trabalho. Esta é a oportunidade para esclarecer dúvidas e colocar em prática planos que estavam na agenda.

Touro (21/04 - 20/05)

Esse é o momento para lançar um empreendimento ou mudar o seu estilo de vida com o objetivo de melhorar a vida financeira, podendo ter mais estabilidade. O dia de hoje pode trazer mudanças positivas na sua rotina, agora é a hora de firmar sua imagem diante das pessoas ao seu redor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia de hoje será agitado para o geminiano. Assim, você terá que pensar e responder perguntas que podem surgir repentinamente. Aproveite para resolver assuntos jurídicos que estão pendentes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Esta terça-feira é o dia de você avaliar e mudar alguns comportamentos, visando realizar seus sonhos e desenhos. Assuma um compromisso com a sua saúde, se exercite, inicie uma alimentação nova, pense no seu bem-estar e em formas de controlar o estresse.

Leão (23/07 - 22/08)

É possível que hoje seja um dia que apresente ideias criativas na vida do leonino. Embarque em novas experiências, coloque suas ideias em jogo e curta as surpresas que aparecerem no caminho.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje será um dia produtivo, tanto no trabalho, quanto em casa. Aproveite para manter a disciplina e pensar em organizar até mesmo os pequenos detalhes, o que pode ser muito prazeroso. Aposte em flores ao seu redor e use a criatividade na decoração de casa!

Libra (23/09 - 22/10)

Você pode ser surpreendido com uma promoção no trabalho e agora é a hora de aprender a lidar da melhor maneira com novos desafios que surgirão. Esta mudança inesperada pode ser uma boa oportunidade para colocar em prática algumas atividades que podem ajudá-lo, como estudar um novo idioma ou ler um livro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Surpreenda as pessoas que você ama, sua família, seus amigos, o amor da sua vida. Fortaleça o elo entre você e as pessoas especiais e tente recuperar o que podia estar perdido. Busque resolver uma coisa por vez para diminuir a pressão do dia. Pessoas do passado irão aparecer em sua vida e irão balançar o seu coração.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Este pode ser um bom momento para ter uma conversa com alguém próximo. Busque esclarecer as dúvidas e solucionar problemas. Se for o caso, compre uma passagem e conheça um lugar novo para colocar a cabeça no lugar. Seja paciente no relacionamento e mude, aos poucos, o que precisa.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça um planejamento para evitar dívidas na vida financeira. Foque no que deve ser priorizado, encontre formas de não extrapolar seu orçamento. Agora é a hora de economizar e não ter extravagâncias, assim você terá menos problemas num futuro próximo. Se reinvente!

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje você poderá encontrar pessoas que trarão segurança na sua vida, aproveite a oportunidade e se jogue! Posicione-se quando for preciso, em casa ou no trabalho.

Peixes (20/02 - 20/03)

Novos caminhos se abrem para os piscianos que sonham alto. Esta é a hora de concretizar um projeto que pode mudar sua carreira. Fique de olho nas oportunidades que surgirem e faça fortes conexões profissionais.