Signo 29/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (29/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O foco está na expansão da rotina e do trabalho. É importante se concentrar na dieta, na rotina de exercícios físicos e em cuidar da saúde. No trabalho, vá atrás do que deseja, pois há um alto potencial de sucesso.

Touro (21/04 - 20/05)

Mostre seu comprometimento com o serviço e busque maneiras de levar seu trabalho a novos patamares. As expansões estão relacionadas a romances, autoexpressão, criatividade e filhos. Organize tudo o que é necessário para que seus projetos criativos prosperem neste período.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A expansão está relacionada à vida pessoal, emoções, família e lar. Pode ser um momento de reorganização em casa ou de planejamento para uma mudança, mesmo que essa mudança não ocorra imediatamente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Busque aprimorar o que já existe. Existe um grande potencial para gerar resultados de forma organizada e planejada. Sinta-se mais à vontade sendo você mesmo, e isso deve ser respeitado.

Leão (23/07 - 22/08)

Possibilidade de crescimento emocional por meio de uma análise objetiva e pragmática. Procure organizar tanto seu ambiente interno quanto externo. As expansões estão relacionadas ao aspecto mental. Este é um ótimo momento para se concentrar nos estudos com dedicação e uma visão crítica.

Virgem (23/08 - 22/09)

Qualquer empreendimento relacionado à comunicação será facilitado. Busque uma visão mais racional e prática do mundo e dos relacionamentos ao seu redor, mas sem perder sua sensibilidade natural. Organize sua intuição em algo tangível e prático.

Libra (23/09 - 22/10)

As expansões estão relacionadas às finanças e à vida material. Existe um grande potencial para lucrar em seus empreendimentos. Também é importante buscar tudo o que possa facilitar e otimizar sua vida material em todos os aspectos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Lembre-se de utilizar o pragmatismo e o realismo característicos do seu signo. Use amor, sensibilidade e senso prático para expandir seu valor próprio. A Lua Crescente em seu signo traz maior vitalidade, força de vontade e a necessidade de cuidar de si mesmo e de sua vida pessoal.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lembre-se de contar com suas qualidades naturais, realismo e senso crítico, pois você está preparado para vencer. Há muita energia disponível para crescer, amar e trabalhar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

As expansões estão relacionadas ao espiritual, ao psicológico, à arte e ao subjetivo. Este é um período de trabalho interior, busca por sabedoria sutil e entrega à vida de forma mais intensa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Permita-se mais fluidez, recolhimento e contato com os aspectos mais sutis da vida. Também é um excelente momento para compreender e reorganizar melhor o lado emocional por meio do pensamento crítico.

Peixes (20/02 - 20/03)

As expansões estão relacionadas às mídias, à internet, aos grupos, às amizades e ao coletivo. Você tem um grande potencial para contribuir com os outros. Também é um bom momento para divulgar seus serviços online. As pessoas tendem a vê-lo como alguém capaz de ajudar. Esteja receptivo e auxilie da maneira que puder.