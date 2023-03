Signo 29/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (29/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não perca de vista os seus sonhos. Priorize a intimidade e bem-estar familiar, ariano. Embora a ansiedade possa se manifestar, é importante acalmar sua mente.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja aberto a novos contatos e ideias, taurino. Aproveite este momento para observar melhor o ambiente e as pessoas ao seu redor. É hora de acreditar mais no seu potencial.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide da saúde física e emocional. Planeje melhor para o futuro e cuide de suas finanças, geminiano. Este é o momento de se concentrar e focar para realizar seus planos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não caia ciladas. Use sua intuição a seu favor, canceriano. Tenha em mente as suas prioridades. O clima astral favorece boas conversas e parcerias promissoras.

Leão (23/07 - 22/08)

Trabalhe mais o emocional e como você reage às coisas.Cuide de seu bem-estar interno, leonino. Tire um tempo para si mesmo e cuide de sua espiritualidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não tema o seu destino. Viva intensamente seu caminho. Reconheça as pessoas que acrescentam à sua vida, virginiano. Preste mais atenção às suas amizades, como pede o céu.

Libra (23/09 - 22/10)

Se entregue mais e dedique-se ao que você gosta. Aproveite sua popularidade para se destacar na carreira, libriano. Este é o momento ideal para seus projetos mais ambiciosos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tenha fé e acredite no melhor. Siga suas crenças e valores fundamentais, escorpiano. O céu pede mais atenção a isso. Dê mais pausas no dia a dia e foque em você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Acredite no seu portencial e nas próprias escolhas. Vença seus medos e dê passos largos em direção ao seu futuro, sagitariano. Priorize alianças e relações sólidas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não deixe de lado o que você acredita. Se posicione e expresse seus sentimentos, capricorniano. O céu está sensível e ajuda você a fazê-lo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Tenha em mente o que é preciso como prioridade. Mantenha boas relações com todos à sua volta, aquariano. É hora de crescer com o apoio de quem está próximo a você no dia a dia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Leva a vida com mais leveza, pisciano. O céu ajuda você a manifestar seus talentos, mas é importante mostrar sua capacidade de se reinventar.