Signo 28/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (28/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite as oportunidades. Hoje é tempo de amadurecimento profissional. Hoje você terá oportunidade de viver uma nova fase. Muito mais forte e independente.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tema o futuro. Trabalhe a confiança dentro de si. No amor, relacionamentos estão se fortalecendo. Se estiver solteiro, esse é um bom momento para novas conquistas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Viagens à vista, geminoano(a). Coloque todos os seus sonhos na mala e seja feliz! Saiba compartilhar ideias e confiar em si mesmo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Trabalhe mais o emocional. Não temos os outros. Aproveite a fase para lidar com novas experiências enriquecedoras em grupo ou sozinho. Viva!

Leão (23/07 - 22/08)

Dia de botar a maõ na massar e ir atrás dos seus sonhos. Planeje melhor os seus objetivos e siga firme nas suas decisões. Não deixe as oportunidades passarem.

Virgem (23/08 - 22/09)

É possível que apareça oportunidades de ganho. No trabalho, alguns imprevistos acontecem e são normais. Fortifique a paciência e o equilíbrio mental.

Libra (23/09 - 22/10)

Novas chances de alcançar voos mais altos. O amor está mais perto do que pensa. Aos comprometidos, chances de ganhar uma surpresa especial. Aos comprometidos, naõ deixe de ouvir as necessidades da família.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Olhe mais pela coletividade. Saiba agir com maturidade, paciência e com mais empatia. Semana também reserva bons ganhos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Saiba aproveitar o dia para materializar os projetos. Não tema o futuro. Trabalhe mais o emocional. Saiba ouvir mais e ajudar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Semana abençoada com bons retornos financeiros. Diminua o ritmo e dê uma pausa para seu organismo. Prefira o descanso do lar. Espere por dias favorável para conquistas!.

Aquário (21/01 - 19/02)

Acredite no seu potencial e na energia de renovação que está por vir. Guarde que o melhor virá! É possível que você seja colocado(a) à prova, mas não se neure. Já deu certo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tire um tempo deste dia para se conectar a você. A vida é feita de escolhas. Orgulhe-se da sua história e etapas. Cuide mais da sua saúde física e mental. Siga com pensamentos positivos.