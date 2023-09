Signo 28/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (28/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia pode começar agitado, mas com o tempo, as coisas se estabilizarão, ariano. Esteja pronto para abraçar desafios e novidades.

Touro (21/04 - 20/05)

Sintonize sua intuição e observe as pessoas ao seu redor, taurino. Priorize aqueles que demonstram empatia às suas necessidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Faça planos para o futuro e adote uma abordagem estratégica, geminiano. Use seu carisma e popularidade a seu favor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Escute mais e cresça com as pessoas ao seu redor, canceriano. Este é o momento para valorizar as oportunidades de aprendizado em boa companhia.

Leão (23/07 - 22/08)

Concentre-se no crescimento pessoal, leonino. Tome decisões sólidas com aqueles em quem confia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Abra espaço para diálogos e estabeleça parcerias sólidas, virginiano. A comunicação é fundamental.

Libra (23/09 - 22/10)

Trabalhe em equipe, libriano. Promova relações harmoniosas no ambiente de trabalho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja criativo e saiba se adaptar, escorpiano. Aplique suas habilidades de maneira prática.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide um pouco mais de si mesmo, sagitariano. Reserve um tempo para se cuidar e desfrutar de momentos prazerosos na intimidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Comunique-se de forma clara, sem ignorar os sentimentos, capricorniano. Honre suas emoções.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja assertivo em suas ações, aquariano. Invista seu tempo e recursos apenas no que realmente importa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Evite tentar fazer tudo ao mesmo tempo, pisciano. Lembre-se de respeitar seus próprios limites.