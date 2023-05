Signo 28/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (28/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Organize sua vida e priorize cuidar de si mesmo, ariano. O fim de semana é propício para dedicar atenção à sua saúde e à rotina.

Touro (21/04 - 20/05)

O clima favorece momentos agradáveis e até mesmo encontros românticos, taurino. Aproveite para cultivar sua autoestima.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os astros o aproximam mais da família e até de pessoas mais velhas, geminiano. Cuide daqueles que você mais ama.

Câncer (21/06 - 22/07)

Troque ideias e invista em suas conexões, canceriano. Os céus estão propícios para alimentar sua mente, então aproveite para explorar novos conteúdos.

Leão (23/07 - 22/08)

Divirta-se, mas com moderação nos gastos, leonino. Os astros favorecem programas agradáveis e econômicos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite a Lua crescente em seu signo para cuidar de sua aparência e investir em sua imagem, virginiano. É sempre importante se cuidar.

Libra (23/09 - 22/10)

O fim de semana favorece o cuidado com a espiritualidade e o bem-estar em geral, libriano. Durma bem e preste atenção em seus sonhos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque amizades verdadeiras e duradouras, escorpiano. É importante cultivar laços confiáveis e autênticos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aproveite o descanso para refletir sobre seu futuro, sagitariano. Planeje os próximos dias, considerando atividades que possam ampliar sua visão de mundo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Invista em programas culturais, capricorniano. Não deixe de lado a diversidade de assuntos, mostrando-se flexível a diferentes gostos e preferências.

Aquário (21/01 - 19/02)

Neste fim de semana, busque estar próximo das pessoas mais íntimas, mas evite assuntos desconfortáveis, aquariano. Supere seus medos com sutileza.

Peixes (20/02 - 20/03)

Incentive a troca entre as pessoas e desfrute de boas companhias, pisciano. O clima astral evoca parcerias e relacionamentos saudáveis.