Signo 28/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (28/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Carreira ainda está em alta! Planos de investimentos futuros passarão por revisões, trazendo a possibilidade de assumir novas atividades e mudar a rotina. Siga as suas intuições.

Touro (21/04 - 20/05)

Tenha cuidado com os medos. Eles atrapalham os julgamentos. A determinação e persistência serão fundamentais para alcançar metas mais altas e conquistar sucesso na área profissional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom dia para organizar o final de semana. É aconselhado firmar parcerias e investir no futuro e segurança. Abrace o novo e espalhe energia boa.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia trará popularidade no ambiente profissional e oportunidades de expansão no trabalho, permitindo a abertura de novos caminhos na carreira e aumento de influência.

Leão (23/07 - 22/08)

O momento lhe garante grandes reformulações na rotina. No trabalho, você terá mais espaço para o prazer e convites de viagens ou eventos animarão o clima.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você vive um período de instabilidades. Procure se socializar mais. A fase também será favorável para criação de novos planos a dois e envolvimento em romances estimulantes.

Libra (23/09 - 22/10)

Tenha uma visão aumentada da sua própria realidade. Faça um mergulho nas emoções. Será necessário para revelar sentimentos ocultos e permitir a cura emocional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É importante encerrar dinâmicas do passado, acolher fragilidades da família e apostar em mudanças para proporcionar conforto e harmonia no cotidiano.

Sagitário (22/11 - 21/12)

as emoções estarão à flor da pele, tornando os encontros e interações ainda mais intensos. O poder de atração estará em alta, permitindo a criação de novos vínculos e conversas esclarecedoras com o par.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento é oportuno para tratativas de acordos e novos rumos de trabalho. Confie nos seus intintos e no poder da sua conversa. Cuide melhor, ainda, da sua saúde física.

Aquário (21/01 - 19/02)

Um bom dia para focar nos assuntos práticos, esclarecendo mal-entendidos no trabalho, discutindo contratos e pesquisando novas ferramentas tecnológicas para criar projetos.

Peixes (20/02 - 20/03)

É importante estudar, aprender novas linguagens e se atualizar para acompanhar as mudanças no mercado. O dia será bastante produtivo, desde que evite se perder em divagações e se mantenha focado nos objetivos.