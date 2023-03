Signo 28/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (28/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Semana de agito total! Suas emoções estão intensas no momento. Só tente controlar seus impulsos e lidar melhor com possíveis mudanças de humor.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom dia para conexões. Você está mais comunicativo do que nunca. Invista em conversas construtivas e interessantes. Só não deixe de lado o seu trabalho por conversas paralelas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo é de boa oportunidade financeira. Mantenha o foco e evite distrações, geminiano. Direcione seu potencial criativo com sabedoria.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não dê esparo para o desânimo. Sua sensibilidade está ainda mais forte, canceriano. Tome cuidado com a ansiedade e vá com calma nas coisas.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide mais de você, leonino. Use sua intuição para perceber o que acontece ao seu redor. Mantenha a calma para se adaptar às situações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não dê espaço para a tristeza! É hora de pensar no futuro, virginiano. Lembre-se de dar atenção às pessoas que realmente merecem.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana será agitada, libriano. É hora de pensar no futuro e assumir novas responsabilidades sem medo. Aproveite as oportunidades para mostrar o seu valor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuide mais do seu emocional. Saiba lidar, ainda, com as pressões do dia a dia. Aprenda com sua sensibilidade, escorpiano. Use sua intuição e honre seus valores essenciais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não dê espaço para dúvidas. Vire a página em sua vida, sagitariano. Mas tome cuidado para não tomar decisões importantes no calor do momento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tome o seu caminho sem olhar para trás. A vida feita de escolhas. Só lembre da importância da responsabilidade emocional, capricorniano. Equilibre suas relações com sabedoria.

Aquário (21/01 - 19/02)

Comemore todas as suas conquistas, mesmo que para alguns sejam pequenas. Trabalhe bem em equipe para ser reconhecido pelos seus colegas, aquariano. Foco na produtividade e mantenha os pés no chão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Semana de boas vibrações e oportunidade de ação. Seja criativo e mantenha o bom humor, pisciano. Enfrente os desafios com leveza e espontaneidade.