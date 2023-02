Signo 28/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (28/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja mais aberto a agir e não deixe de lado o que sente. Cuide mais das suas emoções, ariano. Priorize o equilíbrio emocional nas suas ações.

Touro (21/04 - 20/05)

A sensibilidade está em alta. Hoje será necessário perceber as sutilezas do ambiente à sua volta, taurino. Use essa intuição aflorada para melhorar seu meio. Saiba também usar as palavras certas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia é oportuno para reavaliar os seus feitos. É importante ter senso de prioridade e, também, racionalizar gastos, geminiano. Nesta semana esteja atento à forma como lida com valores e finanças.

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo é de olhar com mais carinho para a saúde. Cuide do seu corpo, canceriano. É fundamental que você esteja preparado para lidar com possíveis oscilações de humor.

Leão (23/07 - 22/08)

Leonino, o dia será de conexão com a espiritualidade. O tempo é exercer a sabedoria para contornar possíveis surpresas e mudanças de rumo. Não se esqueça de cuidar de si mesmo e da conexão com o que se acredita.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os encontros estão em alta, mas você deve ficar em alerta para as fofocas. É interessante a convivência com diferentes pessoas, mas faça um filtro no que ouve. Tenha mais cautela para não comentar rumores ou informações infundadas.

Libra (23/09 - 22/10)

Saiba avaliar onde deve investir suas energias pensando no futuro. Não force situações que não são importantes ao momento. Mantenha boas relações com pessoas influentes e poderosas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O momento é oportuno para se acolher. Priorize o aprendizado e esteja aberto a novas ideias. A criatividade continua em alta! No trabalho, só evite teimar nas mesmas coisas de sempre.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento é de pôr os pés no chão e seguir. Não tenha medo de virar a página, mas não se esqueça de valorizar as pessoas que são importantes e fazem a diferença em sua vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não julgue as pessoas. Pondere mais o que se diz e saiba expressar seus sentimentos com as palavras certas. Além disso, esteja disposto a ouvir e ser ouvido.

Aquário (21/01 - 19/02)

Deixe de lado os medos e as frustrações do passado. Se apegue no que é necessário. Preste atenção na rotina e trabalho. Comunique-se com clareza com seus colegas e parceiros profissionais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Use a intuição para seguir em frente, com motivação, nos projetos almejados. A criatividade pode ser sua aliada. Não perca tempo persuadindo as pessoas a aceitarem o que você quer. Só cuidado com os excessos.