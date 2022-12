Signo 27/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (27/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana será de boas energias e de ganhos. Só trabalhe os pensamentos para vibrar positivamente. Lembre-se! Você é o que atrai. Quanto mais você encarar os problemas como 'caos', mais energias turbulentas podem se aproximar. Não deixe de lado a sua empatia e intuição.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia é oportuno para reoganizar o lar e dar espaço às novidades. Emane essa energia do amor por onde passar. Prefira aceitar as falhas e ter espaço para escolhas diferentes ao habituais. Permita-se! Aproveite as boas energias de amigos e familiares.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A sua saúde vai lhe cobrar mais tempo. Dedique-se a hábitos saudáveis balanceados. Evite excessos de um único ingrediente. Tome cuidado com desgaste físico e emocional. As oportunidades estão fluindo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, você continua tentando lidar com várias situações ao mesmo tempo, mas é preciso saber o momento de se desligar e botar limites diários. Tente tirar alguns minutos e eliminar as possíveis crises de nervosismo e o estresse. Atente-se para o seu bem estar, sempre.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe com carinho cada oportunidade de ajuda ao próximo, seja para um amigo ou um desconhecido, leonino. Você vive uma fase que será chamada de regeneração. Cuide mais do seu íntimo e desprenda-se do que te limita. Não haja de forma impulsiva.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busque compreender o que está acontecendo e coloque em evidência a sua intuição. Essa fase de fim de ano pode mexer com os seus sentimento e lhe deixar mais emotivo do que de rotina. Vale dedicar mais tempo para se aproximar dos amigos e familiares.

Libra (23/09 - 22/10)

Apesar dos dias não estarem tão tranquilos quanto planejados, as suas emoções vão brandar. Renove-se nas oportunidades que estão a surgir. O dia também é favorável para encontros e passeios.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Explore mais a comunicação e todas as oportunidades de rendimentos com ela. Fase oportunapara iniciar ou engajar um projeto. Revire as oportunidades de trabahados já firmados. Na vida pessoal e nas relações, só não pense nos excessos e nem queira controlar tudo à sua volta.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de reorganização, na vida pessoal e profissional. Não se cobre tanto, sagitariano. Lembre-se, você fez o que pôde durante o ano. É possível que você se depare com situações confrontantes e com pessoas ‘egoísta’. Vale uma análise das ações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense um pouco mais na coletividade, sem deixar de lado o seu bem-estar. É preciso continuar se movendo para chegar no local sonhado. Peça ajuda se preciso. Tão breve viverás oportudade de se manter próspero.

Aquário (21/01 - 19/02)

Reveja a forma como está gastando o dinheiro, caro aquariano. Vale recorrer a velha prancheta com anotações. Além disso, o dia vai lhe cobrar limites. Reveja as prioridades no trabalho e no amor. Só tome cuidado com competições e não faça comparações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Fase benéfica para quem quiser se dedicar mais emem cursos, on-line e de educação financeira. Tire mais tempos para cuidar da saúde e unir as pessoas que ama. Foco para o 'agora'. Conecte com as suas emoções.