Signo 27/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (27/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja disponível para pessoas ou lugares que te faz bem. Olhe mais por você. Aproveite o fim de semana para por ordem no lar, mas reserve um tempinho para o descanso. Novas amizades ampliarão horizontes.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de intuição forte. Algumas mudanças são necessárias e lhe motivarão mudanças. Invista em novas relações e no seu futuro. No amor, os processos serão lentos. A segurança será construída aos poucos. Encare as diferenças e pense no futuro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tenha em mente o que é necessário para mudar de vida. Alivie pressões e espere por oportunidades. O tempo será de rotina disciplinada e planejamento. Controle a ansiedade com meditação e treino.

Câncer (21/06 - 22/07)

Renove os sonhos e as necessidades pessoais. Alie a saúde e o corpo. O momento será favorável para investir no seu desenvolvimento, equilíbrio e bem-estar. Assuntos do passado e família cobrarão paciência.

Leão (23/07 - 22/08)

Que tal iniciar um estilo de vida mais saudável hoje? Os astros apontem para um dia bom de planejamento e controle das emoções. Criatividade em alta! Encare os desafios como aprendizado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Desejos de liberdade inspirarão planos para o futuro. O dia trará boas notícias, mas saiba lidar com os imprevistos. Não perca a paciência e ajuste a concentração. O excesso de demandas poderão alterar a agenda. Planeje mudanças na rotina.

Libra (23/09 - 22/10)

Momento de projeção e popularidade. Visualize onde quer chegar. Os astros emanam energia para dar conta do aumento de demandas, assumir maior liderança e conquistar novos espaços. Conte com autoconfiança e brilhantismo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Notícias de longe tocarão o coração. Se for comprar algo, hoje é um bom dia para itens de conforto para a casa, presentes, objetos de desejo. Foque na saúde.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Conversas agradáveis entre amigos e familiares serão bem-vindas! Comemore conquistas e concretize mudanças. Estudos estarão aquecidos. Valerá se aperfeiçoar em outro idioma, ingressar num novo grupo e ampliar comunicações e contatos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Encerre um longo ciclo. Novas propostas a caminho. Amor em alta! Dia oportuno para clima romântico, carinho e sintonia. Dê atenção aos assuntos do coração e planos da vida íntima.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia trará harmonia com os seus. Bom tempo para cuidar da saúde, treinar, praticar esporte e mudar hábitos. Planos de viagem animarão o clima. Cenário positivo para o futuro. Reestruturações cobrarão paciência.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será de boas oportunidades para encontros que alinhem a imaginação, alegria e muita criatividade. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Não tenha medo de expressar o que você sente.