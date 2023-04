Signo 27/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (27/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de agir com naturalidade e investir mais tempo naquilo que é essencial para o seu bem-estar. Aproveite o dia para cuidar mais de si mesmo e elevar a autoestima.

Touro (21/04 - 20/05)

Tenha cuidado para não parecer excessivamente autocentrado. É importante saber dialogar, especialmente com as pessoas mais próximas e íntimas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não tema. É preciso ter cuidado com palavras duras e raciocínios reducionistas. Pense bem no que você quer passar aos outros.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista em si mesmo, canceriano. É importante ter maior clareza sobre suas prioridades, inclusive no âmbito das finanças.

Leão (23/07 - 22/08)

Você está com o carisma e a intuição aflorados. É essencial cuidar do seu corpo e fazer um bom filtro também em relação aos ambientes que frequenta.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja aberto a possíveis surpresas e mudanças de planos, virginiano. É preciso ter jogo de cintura e saber se adaptar.

Libra (23/09 - 22/10)

Selecione melhor suas apostas para o futuro e não perca tempo com projetos e ideias muito abstratos. Pense no que está por vir sem abrir mão do presente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O astral pede para você ousar na iniciativa, mas sem deixar de investir nas pessoas à sua volta, escorpiano. É hora de dar atenção à carreira e exercer a liderança com carisma.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O astral inspira a reflexão e favorece a clareza de ideias. É importante se informar e buscar novos conhecimentos sempre.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense no longo prazo e invista nas boas parcerias. É hora de usar a intuição para saber quem merece estar na sua intimidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Invista na boa comunicação nas suas relações, aquariano. É preciso ter empatia e conseguir falar sobre sentimentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia promete ser bastante corrido, mas abre oportunidade para você colocar as coisas em ordem, pisciano. Tenha foco no trabalho, valorizando as ações mais simples.