Signo 27/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (27/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje é um dia favorável para a renovação em sua carreira profissional e nas questões financeiras, desde que as suas ações sejam estratégicas e bem pensadas, dentro dos limites da razão.

Touro (21/04 - 20/05)

Você terá muitos pensamentos agitando sua mente hoje, permitindo uma renovação na sua visão de mundo e autoimagem. Desprenda-se de conceitos e imagens antigas para avançar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje você estará mais apto a avaliar as pessoas de forma precisa e penetrante em algumas situações, o que torna o dia positivo para as relações interpessoais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você estará mais agitado e interessado nas pessoas próximas, mas é importante não se deixar levar pela aparência ou apelos sensoriais. Dessa forma, você poderá conhecer essas pessoas profundamente.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um dia de estímulos variados para a sua atuação profissional. Você percebe grandes possibilidades futuras, mas é importante cuidar das tarefas imediatas antes de tudo.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento é estimulante para atividades intelectuais e artísticas, porém a renovação da sua vida emocional e amorosa será beneficiada principalmente por essas atividades.

Libra (23/09 - 22/10)

Na vida a dois, você é capaz de romper velhos padrões e encontrar uma nova forma de se aproximar das pessoas queridas e amadas. Não é preciso se proteger tanto assim.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje é um dia estimulante para os estudos, o trabalho mental, as relações de parceria e cotidiano, bem como para as conversas e diversos tipos de comunicação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Os astros reforçam o seu poder e habilidade na percepção sutil nas relações humanas e afetivas. Você se sentirá fortemente encantado pelas pessoas que admira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A sua rotina de trabalho pode resultar em bons resultados imediatos se você colocar suas boas ideias em ação, sem medo de mudar os procedimentos e ações de rotina.

Aquário (21/01 - 19/02)

Apesar da agitação e possíveis conflitos internos, a sua mente iluminará seus sentimentos. Você pode compreender mais sobre seus processos psicológicos e emocionais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje é um momento para captar ou lançar seus pensamentos em grande escala. Você se comunicará de forma fácil e original e poderá romper velhas barreiras com certas pessoas.