Signo 26/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (26/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de encontros agradáveis e conversas leves para os arianos. Será um bom momento para circular, caminhar, trocar mensagens e descobrir novos focos de interesse.

Touro (21/04 - 20/05)

É possível retomar um negócio ou projeto que estava parado, mas é importante ter calma e ponderação ao lidar com acertos financeiros com a família ou alguém do passado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom momento para aproveitar o domingo para pesquisar cursos, esclarecer dúvidas e descobrir novidades. Evite trocar de celular ou adquirir eletrônicos neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

A fase será de descanso. Não se prive de oportunidades agregadoras. Valerá a pena comprar presentes ou encontrar opções interessantes para satisfazer pequenos desejos de consumo.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de brilhar e esbanjar charme. A presença deles será marcante por onde passarem. É um bom momento para reinventar looks, cuidar da beleza e suprir necessidades pessoais.

Virgem (23/08 - 22/09)

É hora de pensar a longo prazo e renovar os sentimentos. Boa fase de conquistas e vitórias, e novos começos estarão favorecidos. Trocas estimulantes agitarão a vida social.

Libra (23/09 - 22/10)

Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir para os cancerianos. Aproveite a semana para relaxar em um lugar bonito ou programar uma viagem.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Carinho, sentimentos elevados e trocas estimulantes marcarão os encontros e interações. É hora de repensar metas profissionais e planos para o futuro, ampliando possibilidades e inovando a atuação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O Sol iluminará caminhos de maior realização e sucesso. O momento é de conexões com autoridades e projeção profissional. Fortaleça alianças e parcerias, visualize onde quer chegar e planeje o futuro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É hora de ganhar mais relevância, firmar a reputação e brilhar publicamente. Os capricornianos devem aproximar quem está longe com vídeochamada Carinho, alto astral e declarações de amor animarão o clima.

Aquário (21/01 - 19/02)

Amplie relações e repense planos para o futuro e próximos passos na carreira. Espere por convites especiais, mais prestígio e segurança. Saia da rotina!

Peixes (20/02 - 20/03)

Amor em alta! Ajuste planos e datas de viagem com o par para os piscianos. Troca de confidências, posicionamentos claros e cumplicidade intensificarão uma relação.