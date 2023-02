Signo 26/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (26/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana começa com sua autoestima e carisma em alta, mas após a diversão, você pode experimentar uma ressaca emocional. É um bom momento para dar um up no visual e recuperar suas energias. Mais para o final da semana, pode haver alguns problemas. Escolha cuidadosamente suas atividades e controle suas finanças: o mês é curto, mas ainda não acabou.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana começa com boas vibrações em sua amizade. Entre quarta e quinta-feira, você pode ter que lidar com uma mistura de emoções que exigem uma postura mais madura. Tente mover o que está parado em sua vida, mas sem mudanças radicais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O céu desta semana sinaliza um bom momento para prestar mais atenção às suas ambições e planos de vida. Mas evite criar expectativas impossíveis de alcançar em pouco tempo. Cerque-se de boas companhias e fortaleça suas amizades. A semana pode começar um pouco tensa, mas há uma oportunidade de crescer diante dos desafios.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os primeiros dias da semana tendem a ser mais reflexivos. O foco será em suas responsabilidades com os estudos que tendem a aumentar nos próximos dias. Você prefere atividades tranquilas, com mais conversas e debates do que festas. Opte por ser seletivo nas relações, mas cuidado para não parecer muito arrogante.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana começa com disponibilidade emocional. Quem está buscando um romance pode se surpreender. Quem já tem alguém deve fortalecer a intimidade. Você começará a pensar mais em seu futuro e no que deseja realizar. Mantenha o entusiasmo e foque nos desafios do presente. Sua originalidade ganha destaque e você se sentirá mais sociável.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana começa bem movimentada nos relacionamentos - amizades e amores. Não deixe de cuidar de suas emoções. Os primeiros dias serão agitados, e você aguardará a sexta-feira com ansiedade. Sua autoconfiança cresce, assim como sua capacidade de reflexão. Seu lado espiritual estará em evidência, mas cuidado para não perder o foco nas coisas práticas.

Libra (23/09 - 22/10)

Comece a semana focando em seu bem-estar. Este é o momento de valorizar a qualidade de vida. Com o passar dos dias, sua sensibilidade fica mais aflorada e seus relacionamentos são favorecidos. Um romance mais sério pode surgir. Há vontade de se dar presentes, mas estabeleça alguns limites. O dia é um convite para o recolhimento, mas não precisa ser antissocial.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Uma semana de altos e baixos se aproxima. Você estará disposto a cuidar de suas relações, mas também se sentirá sensível às demandas dos outros. Tenha cuidado para não absorver problemas que não são seus. A partir de quinta-feira, uma energia mais pesada gira em torno de você. É possível que você se sinta mais impaciente e intolerante, gerando ressentimentos. Procure relaxar um pouco e não levar as coisas tão a sério.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A semana promete ser movimentada para a pessoa do signo de Sagitário. Os relacionamentos estarão em destaque nos próximos dias e há chances de fortalecimento. A boa notícia é que seus sentimentos serão correspondidos. Seu carisma estará em alta e sua agenda estará cheia, mas é importante estar próximo de pessoas de confiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana começa de forma leve e agradável para a pessoa do signo de Capricórnio, e o clima em casa estará mais tranquilo. Você estará mais ousado e disposto a testar seus limites. Mas lembre-se de cuidar dos seus gastos e reservar um tempo para organizar a rotina da próxima semana. Isso ajudará a evitar possíveis arrependimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

A pessoa do signo de Aquário estará esbanjando carisma nesta semana. Isso deve atrair pessoas interessantes, mas nem sempre você ouvirá elogios, então esteja preparado para críticas construtivas. É hora de reduzir o ritmo e cuidar das coisas em casa, onde o clima pode estar um pouco tenso. Tente não se envolver em preocupações que não são suas.

Peixes (20/02 - 20/03)

A sensibilidade estará ainda mais aflorada para a pessoa do signo de Peixes nesta semana. No início, pode ser que sinta o emocional instável. O clima em casa estará bom, mas conflitos familiares podem surgir. Não deixe que isso afete sua busca pelo bem-estar. Talvez seja hora de mudar o visual. Sua habilidade comunicativa estará em destaque, mas é importante ter cuidado ao expor suas opiniões.