Signo 25/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (25/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje será um bom dia para rever a forma que vocêtrata as pessoas, as palavras proferidas e as ações. Esteja mais aberto à reforma íntima, ariano. Não tema ser mal interpretado. Aproveite o final do dia para relaxar!

Touro (21/04 - 20/05)

O dia continua sendo oportuno para troca de experiências. Espere possibilidade de reencontros, conversas gostosas e permita-se sentir a fase. Só não se exclua ou veja se não está sendo formal demais. Solte-se!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Tire proveito de situações coletivas que lhe garantirão bons sentimentos para o bem, como liderar uma equipe fraterna. Dê um passo à diante dos seus sonhos. Hoje também será um dia fundamental para rever o que é necessário fazer. Sem procrastinação, hein geminiano?

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo é de união e de bons sentimentos em família. O momento favorece o aprendizado junto às pessoas. Permita-se a ouvir mais e dar bons conselhos. Reverve o tempo para descansar e amar.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase de reconhecimento e valorização. Continue a se orgulhar dos seus feitos e reflitas as possibilidades futuras. Aproveite e vença seus medos. Dê novo gás para enfrentar os desafios pessoais que mercúrio retrógrado ousar a trazer.

Virgem (23/08- 22/09)

Não desperdice tempo com situações que só lhe trarão estresse. Reveja a forma como você tem olhado para as pessoas. Se priorize. Dedique-se mais ao autocuidado e a saúde mentar. Permita-se tirar algumas horas do dia para se mimar!

Libra (23/09 - 22/10)

A fase é benéfica para o prazer e o lazer, libriano. Invista em atividades que lhe motive, traga alegria e prazer de viver. Hoje você estará radiante e com energia vital em alta! Prefira distrair a mente e movimentar o corpo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O tempo será de realização pessoal, com possibilidade de novas etapasnos relacionamentos. Deixe fluir esse sentimento reprimido. Separe um tempos para atividades lúdicas e de motivação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será oportuno para rever a forma como você segue lidando com os outros. Tente se importar mais com os sentimentos e demonstrar quando não se sentir bem. Fale com todos, sem juizo de valor, sagitariano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A pessoas têm lhe compreendido mais e aceitado a sua personalidade mais forte. Continue a sorrir e domonstrar que realmente se importa com os outros. Reserve um tempo para ligar para pessoas queridas e amigos que não se falam a tempos.

Aquário (21/01 - 19/02)

A semana será de fortes emoções! Você estará cheio de energia e com a intuição aflorada, aquariano. A fase será de transformações, acertividades e companheirismo. Aproveite o carisma para conquistar espaçono trabalho e na vida pessoal.

Peixes (20/02 - 20/03)

Deixe de lado as possíveis preocupações, seja nos relacionamentos ou até mesmo financeiro. Visualize uma semana de abundância, reafirmando a necessidade de se manter forte. É possível que outra pessoa lhe ajude. Esteja aberto às realizações.