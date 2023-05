Signo 25/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (25/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de aumentar sua exposição e conquistar prestígio, influência e popularidade no ambiente profissional e nas redes sociais. A presença da Lua e Vênus abrirá portas na sua carreira.

Touro (21/04 - 20/05)

Amplie suas conexões e invista no seu futuro. Viagens com amigos e notícias de lugares distantes ampliarão seus horizontes e manterão seu astral elevado. Compartilhe conhecimentos e conteúdos relevantes. O sucesso estará garantido em tudo o que fizer!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você receberá convites de viagem e conexões com pessoas especiais que estão distantes. Espere ótimas notícias e formalizações, e velhas angústias serão eliminadas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Este é o momento de abrir caminhos na sua carreira e brilhar publicamente. Seus conceitos sobre o amor podem mudar, inaugurando uma fase de maior satisfação e prazer. O casamento estará em destaque!

Leão (23/07 - 22/08)

Inicie uma atividade em um local diferente, planeje uma viagem a dois ou finalize um assunto jurídico para ganhar liberdade. O dia favorecerá seus sonhos. Uma proposta de trabalho permitirá conciliar o útil ao agradável e desfrutar de um estilo de vida mais prazeroso.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aprenda com novas referências e aprofunde vínculos importantes em sua vida. É hora de curar o coração, mudar a mentalidade e seguir em frente com força!

Libra (23/09 - 22/10)

Desfrute de um clima romântico e intensifique sua vida íntima. O dia favorecerá o amor em todas as suas dimensões. Carinho, tolerância e empatia marcarão seus encontros e interações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Espere por emoções e surpresas agradáveis com seu parceiro. Se estiver solteiro, uma paixão intensa pode surgir e inspirar mudanças no seu estilo de vida. Firme negociações de trabalho.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É hora de romper com padrões antigos e transformar sua vida. A sorte estará ao seu lado nesta fase, portanto, fique atento às oportunidades! Aproveite o dia para harmonizar suas relações de trabalho, avaliar propostas e inovar na sua atuação.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

As conexões que você fizer hoje abrirão portas. Aumente sua visibilidade, inicie novos relacionamentos e retome atividades que estavam pausadas. Sua família e finanças terão mais estabilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Resolva questões emocionais, aproveite momentos carinhosos com seus filhos ou parceiro(a) e confie em seus instintos. O encantamento e o entusiasmo estarão de volta em sua vida!

Peixes (20/02 - 20/03)

Prepare-se para ver seus sonhos românticos se tornarem realidade. O dia trará uma incrível sintonia com o amor, sincronicidades e surpresas maravilhosas. Se você está em busca de novas emoções, pode se apaixonar instantaneamente em um encontro casual ou virtual.