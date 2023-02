Signo 25/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (25/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É importante que você aprenda a se concentrar, ariano. Embora sua mente acelerada possa levá-lo a muitas atividades, certifique-se de que elas valham a pena em termos de tempo e dinheiro.

Touro (21/04 - 20/05)

Não negligencie o cuidado com você mesmo, taurino. Reflita sobre suas prioridades e saiba para onde deseja ir.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Use sua intuição com sabedoria, geminiano. Invista tempo no que é importante para você, sem esquecer de nutrir sua espiritualidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja seletivo quanto às pessoas e lugares que frequenta, canceriano. Lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Observe as pessoas ao seu redor e avalie quais relações têm potencial para crescer, leonino. Este é o momento de identificar afinidades verdadeiras.

Virgem (23/08 - 22/09)

Amplie seu conhecimento cultural e intelectual, virginiano. Esteja aberto a novas ideias e aprendizados.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista nos relacionamentos, mas esteja atento ao seu apego, libriano. Aprenda a compartilhar de forma equilibrada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque a companhia de pessoas que agregam valor ao seu cotidiano, escorpiano. Aproveite a oportunidade de se aproximar daqueles que realmente fazem a diferença em sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Use sua criatividade para resolver pequenas questões cotidianas, sagitariano. Tenha cuidado ao gerenciar sua agenda de compromissos e dê prioridade à qualidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dedique-se à sua família e às suas questões pessoais, capricorniano. Aprenda a desfrutar das coisas simples da vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Invista em conversas e atividades lúdicas com pessoas com as quais você se identifica, aquariano. Não se esforce demais e seduza de forma natural.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê atenção às suas conexões prioritárias, evitando conversas vazias, pisciano. Seja sincero, mas sempre gentil.