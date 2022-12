Signo 24/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (24/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha o espírito de esperança e otimismo. Esteja disponível para se adaptar. Mantenha o foco em ideias corajosas pode se refletir em uma maneira diferente de festejar o Natal. Tenha em mente projeções positivas e desejo de futuro próstero.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de criatividade e boa energia. Leve a vida com mais otimismo e serenidade. Bom dia, ainda, para reencontro de amigos e familiáres. Veja algumas maneiras para se adaptar melhor as situações. Reveja o que pode refletir no seu di a dia. Deseje o bem, sempre!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os próximos dias serão de boas energias e necessidade de ajudar o próximo. Continue a pensar no outro e fortaleça o espírito de interação humana. Mantenha-se em boas vibrações, de coração aberto e mais fé em si mesma. O natal lhe trará uma nova oportunidade de presentear.

Câncer (21/06 - 22/07)

Espere por novidades e dias agitados. Se organize para não deixar faltar nada. Pense e vibre positivamente. Não deixe que o medo lhe atrapalhe. É possível que neste Natal surja algo de grande inspiração para as pessoas ao seu redor.

Leão (23/07 - 22/08)

O momento será de grande aprendizado e ajusa mútua. Não fique de maneira reclusa. Deixe com que a ssência do Natal possa reverberá o seu interioir. Aproveite esse tempo pára rever pessoas.

Virgem (23/08- 22/09)

Esse é um bom dia para colocar em prática os seus desejos íntimos. Se priorize, Cuide mais de você e ajude o próximo. Nutra-se de sentimentos bons e revove a sua força interior. Bom momento para o relacionamento e a possibilidade de novos vínculos afetivos e de confiança.

Libra (23/09 - 22/10)

Os astros indicam novidades para o futuro. Esta é uma fase oportuna para o compartilhamento de ideias e planos. Busque ou aprimore as parcerias. Semana será regada de afeto e amizade. Nõa tenha medo de ousar em looks e sair da zona de conforto.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Natal é tempo de união e confraternizações. O dia será oportuno para rever amigos e familiares. Renove esse vínculo e torne esses momentos altamente prazerosos. Não tenha medo de demonstrar seus sentimentos e intensidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esse será um fim de semana oportuno para o fortalecimento pessoal. Esteja mais disponível para ajudar nos preparativos do natal. Permita-se a partilhar afeto, ideias, confidências, e também se divertir.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você vai estar mais sociável e com sede por momentos de alegria e união. Bom dia para relacionamentos, encontros, festas e até viagens. Prefira para ficar em ambientes seletos. Sua energia lhe deixará mais espontânea na melhor companhia possível.

Aquário (21/01 - 19/02)

Fim de semana será agitado com os preparativos do natal. Tente não se estressar. Mantenha a energia em alta com necessidade de compartilhar bons momentos com o outro. O prazer do convívio familiar tende a ficar em destaque.

Peixes (20/02 - 20/03)

As relações continuam em alta. Prefira compartilhar os bons momentos e risadas em família. Permita-se a ver o mundo por uma nova perspectiva. Os astros prometem uma véspera de Natal divertida com seu círculo afetivo.