Signo 24/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (24/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de reencontros. Alie-se aos novos e antigos amigos. No trabalho, assuntos intelectuais despertam notoriedade. Continue com foco e determinação para alcançar os objetivos.

Touro (21/04 - 20/05)

Não deixe com que sua mente controle o seu dia. Acredite no seu potencial, na intuição, e faça escolhas sábias. Tenha em mente o que é preciso falar ou deixar em sigilo. Prefira observar mais as pessoas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Comunicação em alta! Em dias com grande concentração de pessoas prefira a exposição, mas com cautela. Seja empático e ouça melhor o que as pessoas têm a dizer. Vale, ainda, rever o que que você vai fazer no dia para aproveitar mais tempo em lugares divertidos.

Câncer (21/06 - 22/07)

A regra continua sendo a mesma de semanas anteriores: organização! Tenha em mente, canceriano, o que é preciso dar prioridade ou seguir. Exercícios e atividades de lazer não estão descartados.

Leão (23/07 - 22/08)

Prefira o conforto para o seu dia. Abuse da criatividade e tenha uma rotina mais dinâmica. No final do dia, prefira reunir os seus para pôr a conversa em dia. Não se limite. Assuma as responsabilidades.

Virgem (23/08- 22/09)

Não tenha medo do futuro. Deposite suas forças em ações que lhe motivem. Os astros indicam que os próximos dias serão de alento. Prefira atividades prazerosas, lúdicas e em boa companhia.

Libra (23/09 - 22/10)

Questões familiares ainda serão o seu maior problema. Não deixe pontas soltas. Resolva-o. Mesmo que você esteja sensível a escutar é hora de ser mais humilde e aceitar ajuda.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de novidades e revelações espirituais. Fique atento aos detalhes. Prefira aconselhar as pessoas próximas e estar disposto a ajudar quem precisa. O dia favorece troca de ideias e o aprendizado mútuo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja menos negligente com as finanças. Não é um bom momento para gastos. Tenha em mente o que é prioridade e trabalhe os impulsos. Dê mais uma chance ao planejamento familiar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Semana carregada de energia e boas histórias a contar. Tenha em mente a necessidade de mudar de opinião a respeito de uma ou mais pessoas e, ao menos tempo, de criar oportunidades de mostrar o valor da amizade! Demonstre.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite o seu dia para tirar os planos do papel. Continue confiante de que os sonhos vão se tornar reais. Invista nos cuidados com a aparência e com o seu corpo. Trabalhe a mente para metas reais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não seja pessimista! Olhe para o futuro sem esquecer do presente. O momento é necessário para cuidar o que realmente importa. Demonstre afeto e não deixe de assumir as responsabilidades.