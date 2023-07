Signo 24/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (24/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A energia ariana o protegerá a enfrentar esses aspectos mais profundos de si mesmo, e a coragem será sua aliada nesse processo. Use esse período para se reconectar com sua verdadeira essência e seguir em frente de forma mais autônoma.

Touro (21/04 - 20/05)

No campo amoroso, taurino, o período será desafiador. Haverá a possibilidade de revisitar assuntos que não foram bem resolvidos e de encontrar pessoas do passado com quem ainda possui pendências. Além disso, a carência e a insegurança poderão surgir, mas não deixe que isso te domine.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Semana agitada, geminiano. Lembre-se de que você tem a energia e a força interior para fazer algo diferente e mudar o rumo das coisas. Seja sincero consigo mesmo e com os outros, e esteja aberto para o aprendizado nas relações.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você viverá um período importante para iluminar a relação com o passado. Contudo, durante esse processo, poderá se deparar com dores e traumas que estavam guardados em seu coração. É um momento de enfrentar essas questões de frente, não fugindo dos desconfortos que vierem.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase de transformação. Encare a vida como uma possibilidade de libertação. No setor afetivo, o momento tenderá a desentendimentos e tensões. Apesar do seu desejo de viver um romance mágico e intenso.

Virgem (23/08 - 22/09)

Assuntos mal resolvidos e desconfortáveis ​​podem vir à tona. É importante que você procure finalizar tais pendências com maturidade e responsabilidade, evitando conflitos alimentares desnecessários. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro, e busque construir uma relação mais sólida e verdadeira.

Libra (23/09 - 22/10)

O ambiente familiar poderá estar mais conturbado e desafiador aos librianos. A tendência será de cobranças e ânimos exaltados. Com isso, poderão ocorrer arrependimentos inesperados, atitudes inesperadas, desentendimentos e muita tensão.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua habilidade de comunicação e flexibilidade serão fundamentais para lidar com essas situações e evitar conflitos maiores. Busque ouvir o que os outros têm a dizer e encontrar soluções que sejam boas para todos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje você perceberá com mais clareza suas dores e traumas, o que poderá te conectar com inseguranças e com o medo da rejeição. Para lidar com tudo isso, tente se dedicar ao autoconhecimento e buscar o equilíbrio emocional. Caso preciso, não hesite em procurar auxílio psicológico, pois esse autoconhecimento será um caminho importante para o seu crescimento pessoal.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fase conturbada nos relacionamentos, capricorniano. Diversos tipos de bloqueios e imprevistos poderão ocorrer, despertando angústias, carências e irritações. Sua sensibilidade estará à flor da pele.

Aquário (21/01 - 19/02)

É importante que você tenha cautela na forma como se comunicar, pois poderá voar de forma agressiva e severa, acarretando ainda mais desafios. Busque suas emoções e encontre maneiras saudáveis ​​de expressar o que sente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você poderá viver momentos transformadores, se desapegando de comportamentos negativos e que não estão mais controlados com quem realmente é. Use esse período para se libertar de padrões limitantes e buscar uma maior realização emocional.