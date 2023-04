Signo 24/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia deste segunda-feira (24/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O dia pode inspirar suas ambições, mas tenha cautela com radicalismos devido a Plutão tenso. Com a entrada do Sol na área material, você pode se motivar a buscar prosperidade e aprimorar suas habilidades de gestão e investimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Para evoluir em sua carreira, conecte-se com suas vocações, aproveitando a Lua Nova em seu signo, mas fique atento a contratempos indicados por Plutão tenso. Com o Sol em trânsito, sua autoestima e postura podem ser fortalecidas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Abrace as mudanças, apesar de decepções sugeridas pela tensão com Plutão afetarem sua autoconfiança. O Sol destaca a importância de enfrentar seus pontos fracos e fortalecer sua postura diante das dificuldades da vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tenha bom senso ao expor sua intimidade, em função da tensão com Plutão. Com o Sol e a Lua Nova no setor de amizades, você pode se emocionar com experiências coletivas, ajudando a reforçar laços fraternos e a fazer intercâmbios intelectualmente interessantes.

Leão (23/07 - 22/08)

Com o encontro da Lua com Mercúrio e Urano, suas ambições podem crescer sem prejudicar o relacionamento interpessoal. A busca por realização profissional pode ser fortalecida com o Sol e a Lua Nova na casa do trabalho, deixando você mais aberto às demandas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não ignore as tarefas rotineiras devido à tensão com Plutão. Os horizontes pessoais podem se expandir com a Lua encontrando Mercúrio e Urano, valorizando experiências que promovam conhecimento e deem sentido à sua existência.

Libra (23/09 - 22/10)

Moderar opiniões críticas é importante em momentos de tensão com Plutão. Com o Sol e a Lua Nova no setor íntimo, sua vida privada pode se tornar mais prazerosa, favorecendo ações que promovam limpeza pessoal e cumplicidade com o entorno.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque resultados de qualidade sem ser tão exigente com seus pares, devido à tensão com Plutão. A passagem do Sol e da Lua Nova no setor das rotinas pode tornar o cotidiano fonte de bem-estar, motivando você a aprimorar sua capacidade de gestão com toques inovadores.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Use sua criatividade para superar limitações materiais em momentos de tensão com Plutão. Com o Sol e a Lua Nova no setor dos prazeres, você pode se abrir emocionalmente, favorecendo o trato social com a Lua também encontrando Mercúrio e Urano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dia de usar a sua criatividade para superar a limitação material sugerida pela tensão envolvendo Plutão. O Sol e a Lua Nova estão transitando na área dos prazeres, o que pode favorecer o trato social e promover uma abertura emocional, já que a Lua também encontra Mercúrio e Urano nesse percurso.

Aquário (21/01 - 19/02)

Evite centralizar os problemas em torno de si, como alertado pela tensão de Plutão. O ambiente doméstico pode prosperar com o encontro do Sol e da Lua Nova na área familiar, proporcionando conforto emocional, estimulando a criatividade e incentivando o diálogo.

Peixes (20/02 - 20/03)

É necessário ser discreto sobre seus desafios pessoais devido à tensão de Plutão. O Sol e a Lua Nova estão transitando na área das ideias e da comunicação, tornando-os mais abertos ao intercâmbio de ideias, o que pode ajudar na aquisição de novos conhecimentos e no aprimoramento de seus talentos.