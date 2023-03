Signo 24/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (24/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de planejar cuidadosamente suas finanças e pensar no futuro com os pés no chão. Não tenha medo de arriscar e seguir no caminho dos seus sonhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Respeite os seus limites. Confie em sua intuição para escolher as melhores companhias, reconhecendo seu magnetismo pessoal e se preservando.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não abra mão da sua felicidade por ninguém. Esteja preparado para surpresas e mudanças de planos e saiba se adaptar com habilidade. Abrace o novo e as oportunidades!

Câncer (21/06 - 22/07)

Pratique o bem e cuide melhor do seu bem-estar. Seja seletivo com suas palavras e escolha com cuidado com quem compartilha seus planos, visando o futuro com as pessoas certas.

Leão (23/07 - 22/08)

Não deixe de lado as suas vontades. O dia é oportuno para planejar sua carreira com ambição e iniciativa, mas com cuidado e tato.

Virgem (23/08 - 22/09)

Curta o momento que é de solitude. Esteja aberto a diferentes opiniões e disponível para ouvir as pessoas com atenção.

Libra (23/09 - 22/10)

Conquiste espaços. Inove na vida! Não tenha medo de ir atraz de novas oportunidades e mudar. Priorize as pessoas certas em sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aproveite o momento favorável para fazer boas alianças através da comunicação. Escolha com cuidado quem estará ao seu lado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de novidades e de boas ações. Seja prático e lidere com as questões do dia a dia com pragmatismo, sem se deixar levar pela ansiedade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Se deixe levar um pouco mais pela emoção. Demonstre sua criatividade e capacidade de inovar, posicionando-se sobre as coisas importantes em sua vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Se coloque em primeiro lugar. Priorize seu conforto e bem-estar íntimo, além de aproveitar o tempo com a família.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide do seu emocional e da vida. Faça contatos e converse com todos, mas cuidado com o excesso de exposição. Lembre-se de pensar antes de falar.