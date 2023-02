Signo 24/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (24/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não se esqueça de diminuir a sua velocidade, ariano. Foque nos pontos que são importantes para você e organize seus recursos para isso.

Touro (21/04 - 20/05)

Encontre algo que lhe dê prazer e cuide do seu bem-estar físico, taurino. Não negligencie suas necessidades básicas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Permita-se relaxar sua mente, geminiano. É crucial descansar sua cabeça e estar aberto às suas intuições.

Câncer (21/06 - 22/07)

Compartilhe sua atenção com as pessoas sem se desgastar ou ficar irritado, canceriano. Rodeie-se de indivíduos positivos.

Leão (23/07 - 22/08)

Pense a longo prazo, leonino. Saiba priorizar e assumir os compromissos corretos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja aberto a opiniões diferentes das suas, virginiano. É importante estar disposto a aprender coisas novas.

Libra (23/09 - 22/10)

Concentre-se no que é essencial, mas não hesite em se desapegar, libriano. Fechar ciclos é fundamental para se abrir ao novo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Invista em boas parcerias, escorpiano. Reconheça quem realmente está ao seu lado e valorize as pessoas certas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mesmo com uma agenda apertada, sagitariano, não negligencie os detalhes e cuide da sua rotina.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Busque prazer nas coisas simples da vida, capricorniano. Divirta-se e mantenha sua mente equilibrada sem abrir mão das suas responsabilidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite o momento para refletir sobre si mesmo, aquariano. Preste atenção às suas emoções e à sua intimidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunique-se com clareza, pisciano. Aproveite o momento que promete boas ideias para compartilhar experiências com aqueles que podem acrescentar novas perspectivas.