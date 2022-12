Signo 23/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (23/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os dias continuam agitados. Mantenha a organização em dia e evite estresses, seja no lar ou no ambiente de trabalho. Planos de expansão ganharão força nesta semana. Vibre positivamente ew espere por bonanças no novo ano que estar por vir.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana continua com boas oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Não tenha medo de ousar e sair em busca do que você almeja. Tire um tempo prara resolver as pendências financeiras ou melhore condições de um contrato profissional. Lembre-se, o foco é eliminar situações incômodas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide melhor dos seus ganhos finaceiros. Esteja aberto às possibidades de ganhos e investimentos. É possível que você tenha novas propostas de emprego ou melhora no salário. Siga confiante e demonstra mais afetos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Um passo mais ousado na carreira trará poder e reconhecimento. Tenha em mente onde pretende chegar. Novas amizades e grupos serão motivadores. Brilhe nas redes e aumente a participação social. Não estão descartados novos começos. Permita-se ousar mais.

Leão (23/07 - 22/08)

Esta fase trará maior visibilidade e prestígio. Seus feitos não passam despercebidos. Dê espaço e crie novas oportunidades de ganhos extras. Talvez você altere planos ou mude de opinião em relação à amigos e familiares. Esse processo é normal e de evolução.

Virgem (23/08- 22/09)

Semana será de boas projeções e popularidade. Aproveite a semana para concretizar planos e implantar uma nova rotina. O período também será oportunido para estabilizar relações, expandir sua rede e cuidar da reputação. Uma viagem poderá ser adiada.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê espaço para que o novo entre na sua vida. A semana continua com forte apelo social movimentando as relações. Olhe com cuidadoquem luta junto a você. Não desperdice tempo com pessoas que sugam a sua energia. é hora de ir mais fundo nas relações, mudar filosofias e aprofundar vínculos afetivos importantes em sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Fse de boas vibrações espirituais. Portas se abrirão na carreira. Firme novas conexões e espere por sucesso dos empreendimentos. O céu apontará caminhos de maior estabilidade e motivação. Expanda a consciência e faça boas escolhas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Continue a motivar e arracar sorrisos de pessoas ao seu redor. Curta sua liberdade e abrace mais as oportunidade. Só cuidado, sagitariano, para dar mais atenção ao seu redor do que a própria autoestima. Reflita, aposte em mudanças e dê um sentido maior à vida. Planos a dois aumentarão a confiança e o prazer na vida íntima.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana continua a cobrar atenção ao trabalho. Divida responsabilidades, delegue tarefas, alongue prazos ou renegocie um contrato. Inicie relações e aumente as chances para o amor, se o coração estiver livre. Deixe seus espaços mais bonitos e inspiradores. Talvez você finalize uma parceria e inicie outra com um projeto mais atraente.

Aquário (21/01 - 19/02)

O cotidiano ficará mais agradável com novas soluções de conforto. Prefira dar atenção ao corpo, à saúde e diversificar atividades. Reflita com calma sobre ações que vão ser tomadas a partir da virada de ano. Vale encontrar novas soluções amigáveis. Transforme velhos padrões e mude o projeto de vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

A semana segue com entusiasmo, prazeres e muita criatividade. Tome iniciativas e finalize uma pendência financeira do passado.O tempo é de oportunidade e boas notícias na área financeira. Encare conversas delicadas e mude acordos. Apoie a família, firme raízes e pense positivo!