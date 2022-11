Signo 23/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (23/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana seguirá agitada, em clima de copa do mundo e boas vibrações. Siga com entusiasmo, otimismo e prazer. Espere também por prestígio e maior visibilidade no ambiente profissional.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de preparação para vibrar pelo jogo da Seleção Brasileira. Bom momento para rever amigos, acreditar na intuição e não deixar as suas vontades de lado. Continue com anseios para se libertar de frustrações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os dias serão à flor da pele. Primeiro por conta do primeiro jogo da Seleção Brasileira o que pode lhe deixar ansioso e, segundo, por conta de conflitos amorosos. Forme alianças. O tempo é de conexão!

Câncer (21/06 - 22/07)

Continue firme, que a semana de tensão está findando. Procure ser mais positiva e organizada. Não deixe de cuidar da saúde e do corpo. Dê um tempo para o descanso, nem que seja por algumas horas. Aproveite esse período de copa para ser mais esperançoso.

Leão (23/07 - 22/08)

Não tema a possibilidade de um novo envolvimento amoroso, se for solteiro. Fase favorável aos encontros. Aproveite o período da copa para expandir as relações. Uma possível viagem favorecerá a vida íntima.

Virgem (23/08- 22/09)

O dia será positivo na vida dos virginianos. Momento de ver e ser visto. Aproveite a criatividade e se lance em novos projetos. Vale retomar as atividades paradas pela pandemia. Valorize sua história de vida e fortaleça a identidade. Se houver a oportunidade, nessa copa, reúna com a família.

Libra (23/09 - 22/10)

Boas notícias na área financeira. Fase oportuna para melhorar a comunicação e fazer atividades que lhe trazem prazer. Reúna mais com a família e amigos, nem que seja nesse período de copa. Relações estimulantes e lhe farão bem.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Bom período para se expor e ampliar a participação social. Sucesso na carreira. Conversas francas, carregadas de sentimentos, fortalecerão vínculos especiais em sua vida. Não tenha medo de ousar! Semana promete ser agitada com o primeiro jogo do Brasil, na copa do mundo no Catar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia de criatividade em alta! Hoje, os caminhos e escolhas ficarão iluminados. Tenha mais cautela antes de firmar parcerias. Invista mais em você. Carisma, brilho e alto astral marcarão sua presença nas redes e interações. Separe um tempo para reunir os amigos para assistir aos jogos da copa.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Amplie a participação social, aproxime amizades e fortaleça laços afetivos, nem que seja neste período de Copa do Mundo. Espere, ainda nesta semana, novas relações e oportunidades de negócio. Não perda tempo tentando mudar o que não irá!

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será animado com a proximação dos jogos do Brasil, na copa do mundo. Faça contatos! Assuma novos desafios e construa mais segurança para o futuro. Planos de expansão ganharão força. Siga a intuição. Você firmará bons negócios.

Peixes (20/02 - 20/03)

Período positivo também para aumentar a exposição e brilhar publicamente. Espere por sucesso dos empreendimentos e dê um passo maior na carreira. Sintonia com a equipe. Novas amizades e viagens animarão o clima. Aproveite a copa para fazer novas alianças e parcerias.