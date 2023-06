Signo 23/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (23/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Foque sua atenção, ariano. Agora é o momento de organizar meticulosamente todos os aspectos, preferencialmente em colaboração com seus colegas de trabalho.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o dia ao máximo, mesmo que esteja repleto de atividades, taurino. Encare os desafios com uma abordagem leve e muita disposição.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dedique atenção aos assuntos pessoais, geminiano. Esteja vigilante em relação ao que ocorre ao seu redor, mas não perca de vista sua vida privada.

Câncer (21/06 - 22/07)

Pondere antes de falar e observe atentamente as reações de seus interlocutores, canceriano. Agora é o momento de ser minucioso em suas ações.

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha o foco e utilize o dia para planejar o próximo fim de semana, leonino. É a hora de se divertir sem gastar excessivamente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Confie em sua intuição e aproveite o momento em que seu carisma está em alta, virginiano. É fundamental agir de forma a respeitar seus próprios desejos.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo que a semana tenha sido desafiadora, é crucial manter o entusiasmo elevado, libriano. Procure manter a mente leve e o ânimo elevado.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Invista em conhecimento e explore ambientes diversos, escorpiano. É o momento de pensar no futuro e compartilhar seus sonhos com aqueles que o apoiam.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Demonstre seus talentos e aplique habilmente sua capacidade de liderança, sagitariano. É o momento de inspirar aqueles ao seu redor.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja flexível e aprenda com aqueles que estão à sua volta, capricorniano. O céu solicita uma maior abertura à sabedoria daqueles com mais experiência que você.

Aquário (21/01 - 19/02)

Evite deixar pendências sem solução, aquariano. É essencial que você saiba discernir o que é prioritário e consiga finalizar ciclos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dedique-se àqueles que precisam de você, pisciano. Mostrar-se presente e disponível para as pessoas mais próximas é de extrema importância.