Signo 23/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (23/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana trará mudanças no ambiente social ou na equipe. Assuma a liderança de um projeto promissor e torne as perspectivas de crescimento financeiro mais positivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Negócios, assuntos de família e investimentos em mais conforto terão andamento positivo. O amor surpreenderá. Um antigo relacionamento poderá voltar e despertar fantasias românticas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Resolva assuntos financeiros com a família ou finalize uma transação imobiliária. A semana será decisiva nos negócios e na carreira.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você poderá firmar uma proposta poderosa, planejar um empreendimento ou abrir novo caminho para o futuro. Vários planetas em seu signo movimentarão a vida numa direção mais estimulante. Conte com carisma e ideias brilhantes!

Leão (23/07 - 22/08)

Assuma seu poder e autoridade num tema que você domina e encontre novas maneiras de compartilhar conhecimentos e fazer diferença no mundo. A semana será agitada nas comunicações, contatos, estudos e negociações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Caminhos de desenvolvimento estarão iluminados. Conte com garra e brilhantismo em negociações de um novo empreendimento.

Libra (23/09 - 22/10)

Mantenha o foco em ganhar mais dinheiro e evite gastos compulsivos. A semana trará conquistas que viabilizarão planos de viagem ou de estudos e mudanças nos padrões de consumo. Invista no autoconhecimento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Meditação, terapia e práticas espirituais contribuirão com mais serenidade. Aprofunde amizades, amplie sua rede de influências e fortaleça a autoestima.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Some forças com amigos, entre num grupo poderoso e inicie projetos. Preocupações com o futuro pedirão atitude e inciativas para vencer desafios e expandir a atuação profissional. Fique de olho nas oportunidades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Determine metas mais altas. Com Marte em seu signo, não faltará coragem e poder de decisão. Parta para a ação. Inove e alavanque a carreira!

Aquário (21/01 - 19/02)



Mudanças no trabalho trarão poder, prestígio e visibilidade. A semana será de sucesso nos empreendimentos. Conte com apoio da equipe e suporte de amizades para dar um passo decisivo na carreira e finalizar uma situação incômoda.

Peixes (20/02 - 20/03)

Amplie conexões com estrangeiros e autoridades. Otimismo e horizontes mais amplos pela frente: aposte em mudanças!