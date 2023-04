Signo 23/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (23/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A fase é de abertura social, associações e decisões sérias sobre o futuro. Construa vínculos de confiança e impulsione a carreira com estratégias inteligentes e inovadoras.

Touro (21/04 - 20/05)

Mudanças profundas poderão ocorrer e proporcionar mais estabilidade no trabalho e no amor. Conexões internacionais ou com pessoas de outras regiões estarão abertas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Comece um tratamento médico, encerre dinâmicas do passado e estabilize um relacionamento especial. Planos de longo prazo, filhos e posicionamentos claros darão segurança no casamento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Envolvimentos profissionais ou amorosos que começarem agora terão tudo para durar muito tempo. As próximas quatro semanas trarão cura e crescimento no trabalho.

Leão (23/07 - 22/08)

Comece um novo trabalho ou fortaleça sua posição com ideias inovadoras. Com Mercúrio retrógrado, contratos insatisfatórios poderão ser revistos e anuncia reformulações na rotina e nos hábitos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite as próximas quatro semanas para se organizar melhor, resolver pendências ou retomar um antigo projeto e aumentar a produtividade. Mudanças à vista!

Libra (23/09 - 22/10)

Mude seus investimentos e comece uma nova fase no casamento ou namoro. O dia trará finalizações e ajustes nos planos da relação íntima. Você poderá voltar atrás em uma decisão tomada anteriormente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Nas próximas quatro semanas, reformule seus conceitos sobre amor, prazer e reinvente sua vida. Inicie uma atividade prazerosa e torne o cotidiano mais agradável.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Encare conversas delicadas com a família, renove estruturas e elimine antigas pendências. O dia trará mudanças significativas e aposta em um novo projeto de trabalho ou retomada de uma atividade pausada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Renegociações terão andamento lento, mas positivo. Construa mais segurança, estabilidade material e bases firmes para o futuro. Descubra novos prazeres no amor!

Aquário (21/01 - 19/02)

Renove seus conceitos e redirecione negociações com novas informações. Aumente seu protagonismo e encontre maneiras diferentes de se comunicar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Inicie um empreendimento e caminhos de crescimento financeiro estarão iluminados. Aproveite as próximas quatro semanas para ganhar mais dinheiro e se estabilizar.