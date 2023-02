Signo 23/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (23/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Utilize sua intuição de forma construtiva, ariano. Através do desenvolvimento da sua inteligência emocional, você pode começar muitas coisas à sua maneira e alcançar seus objetivos.

Touro (21/04 - 20/05)

Priorize seu bem-estar, taurino. Mesmo que o dia seja agitado, é essencial trabalhar sua energia para se sentir renovado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pense no futuro, mas concentre-se em realizar no presente, geminiano. Busque o apoio das pessoas adequadas para alcançar o sucesso.

Câncer (21/06 - 22/07)

Exerça sua liderança com equilíbrio, canceriano. É preciso ser firme, mas com cuidado para não se irritar facilmente.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuidado com a inflexibilidade, leonino. Esteja aberto ao diálogo e use as palavras certas no momento adequado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Gerencie seus recursos de forma eficiente, virginiano. Compartilhe suas questões importantes com pessoas próximas.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de agir com as pessoas que você gosta, libriano. Seja sincero consigo mesmo e com os outros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Concentre-se em suas tarefas diárias, escorpiano. Não se esqueça de cuidar da sua saúde e alimentação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Adicione sua personalidade única em tudo o que faz, sagitariano. Aja com leveza e simpatia para atingir seus objetivos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mesmo que a rotina seja exigente na esfera profissional, não negligencie sua vida pessoal, capricorniano. Preste atenção às suas emoções.

Aquário (21/01 - 19/02)

Faça contato com pessoas e expresse seus desejos, aquariano. Procure encontrar pessoas que compartilham dos seus valores.

Peixes (20/02 - 20/03)

Gerencie suas finanças, pisciano. Organize-se e comece a pensar no futuro a médio e longo prazo.