Signo 22/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (22/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Reta final de ano e as expectavivas para um ano próspero estão altas. Vibre de forma positiva, na certeza que a situação vai fluir. Siga com entusiasmo, otimismo e prazer. Boa fase também para fechamento de negócios. Espere também por prestígio e maior visibilidade.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo é seu aliado, com muitas emoções, lembranças gostosas e o carinho da família. Aproveite para expor seus sentimentos. O Sol favorecerá mudanças e iluminará caminhos de maior realização. Só saiba ouvir mais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana segue com boa energia para quem deseja iniciar 2023 com novos planos para a vida íntima. Oportunidade para conquiste amizades e renovar os sentimentos. Aproveite para se libertar de situações incômodas e ganhar independência. Novas conexões!

Câncer (21/06 - 22/07)

Os astros vão ajudar a entender algumas mudanças. Só tenha um pouco mais de paciência para lidar com esse caminho. Só depende de você analisar o que é necessário permanecer na sua vida. Dê espaço para a realização. Dê um basta nos relacionamentos que seguem um mesmo padrão. Feche ciclos.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase oportunapara rever as relações profissionais e pessoais. Veja quem continua ao seu lado e lhe fortalecerá. No amor, os caminhos do coração continuam abertos. Aproveite a semana para criar planos com o/a parceiro(a). Dedique tempo também às amizades e aos cuidados de saúde.

Virgem (23/08- 22/09)

Todas as oportunidades de melhorias devem ser celebradas. Prepare-se para uma semana de novidades e surpresas. Escolha seguir o fluxo de maneira estratégica, oferecendo ajuda e buscando a reforma íntima. Inclua atividades gostosas na rotina.

Libra (23/09 - 22/10)

Fase será de estratégia e luta por novos espaços. Não tenha medo de ousar e seguir o seu coração. Amplie relações e curta as coisas boas da vida. Retome atividades paradas pela pandemia e resgate antigos contatos de trabalho. Amor em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dedique-se mais tempo para a sua autoestima e saúde do corpo. A fase também é oprotuna para os relacionamentos. Os caminhos do coração estarão abertos. Alguém poderá chegar para ficar. Viagem favorecerá a vida íntima.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de conexões. Amplie comunicações e melhores os contatos. Espere por projeção profissional e ganho de prestígio. Alérm disso, a semana seguirá com novidades no setor econômico. Encerre processos do passado, some forças com a família e eleve padrões de conforto.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Foque na carreira. Esta é uma fase oportuna para aumentar a exposição e brilhar publicamente. Assuma novos desafios e construa mais segurança. Siga a intuição. Você firmará bons negócios.

Aquário (21/01 - 19/02)

A semana seguirá com boas novidades para o amor. Espere por novidades e planos da relação. Se estiver só, poderá se apaixonar numa viagem. Fim de ano também será de sucesso. Viagens podem animar clima.

Peixes (20/02 - 20/03)

A fase será de boa para o românce. Espere clima carinhoso, surpresas gostosas e muito romantismo. É possível que você busque por novas relações profissionais e parcerias. Nõa tenha medo de arriscar. Ouse mais nos contratos e busque melhores ganhos.