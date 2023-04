Signo 22/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (22/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de se reinventar e investir nos planos de expansão. A Lua nova em seu signo dará início a um ciclo de conquistas e realizações importantes. Considere mudar de ambiente e reorganizar suas finanças.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite as próximas quatro semanas para estabelecer bases financeiras mais sólidas, encontrar seu lugar, resolver conflitos antigos e liderar questões familiares.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Com o Sol em seu signo a partir de hoje, caminhos para uma realização pessoal maior ficarão iluminados. Descubra sua vocação e considere uma mudança em sua posição profissional ou carreira para dar um novo rumo à sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Conte com o apoio de uma amizade experiente nas decisões de longo prazo. Invista em estudos e autoconhecimento, mas esteja ciente de que Mercúrio retrógrado pode fazer você repensar seus objetivos.

Leão (23/07 - 22/08)

Uma fase de Lua nova marcará novas amizades, associações e maior envolvimento social em atividades de grupo e questões coletivas. Evite pensamentos repetitivos e permita-se descansar mentalmente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Durante o período de Mercúrio retrógrado, respeite sua intuição e aprimore seu autoconhecimento. Aproveite o tempo antes de seu aniversário para aumentar sua conexão com a força interior.

Libra (23/09 - 22/10)

Mercúrio retrógrado pode causar mal-entendidos com amizades e colegas, ou trazer questões sociais que merecem reflexão profunda e reposicionamento. Assuma uma posição de liderança e aproveite a Lua nova para avançar na carreira.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Uma mudança de ambiente ou equipe pode vir junto com isso. Um projeto colaborativo com um grupo afim de suas ideologias trará projeção e sucesso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Perspectivas se ampliarão durante esta Lua nova, que favorecerá viagens ao exterior, acertos de documentação e questões jurídicas. Aproveite as próximas quatro semanas para realizar as mudanças desejadas em sua carreira e estilo de vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Suas escolhas e maneira de se relacionar podem mudar significativamente e dar um novo sentido à sua vida. Repense suas metas e planos futuros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite a Lua nova para se transformar internamente e buscar novos rumos. Se envolva em eventos, viagens ou formalize uma proposta. Convites de longe e conexões influentes podem abrir portas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Na escolha de parceiros e associações, siga critérios bem definidos. Nos próximos quatro semanas, se projete, ganhe poder e se integre em um grupo antenado.