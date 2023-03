Signo 22/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (22/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana continua com um astral intenso e bastante movimentado. No entanto, é importante ter cuidado com decisões repentinas.

Touro (21/04 - 20/05)

Tentar ouvir mais e tomar cuidado com palavras muito diretas, taurinos, mesmo sendo importante ser espontâneo. Espere, ainda, por novidades. A semana será movimentadas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Atente-se as necessidades do seu eu! É necessário se concentrar e ser organizado para cuidar das questões importantes no campo prático.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia será de grandes escolhas. Tenha calma antes de tomar decisão. É hora, também, de ser mais autêntico e confiar em seus instintos, prestando atenção em seu entorno.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo lhe dirá como seguir. É importante preservar um pouco de sua intimidade e cuidar de suas questões internas para evitar desequilíbrios emocionais.

Virgem (23/08 - 22/09)

Tenha mais tempo para medir suas palavras e agir de maneira estratégica. É hora de fazer contatos produtivos e agir no momento certo.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de administrar melhor o que se tem.Pondere mais os seus gastos. O alerta é válido, também, para a energia. Não permaneça em locais que não lhe agradam.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tenha mais calma na hora de escolher o caminho a seguir. Não descarte a intuição. O que pode ser usado a seu favor, abrace a causa. É importante agir de maneira direta e instintiva.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O tempo é oportuno para criar novas conexões. Mas não deixe de lado o seu bem-estar. Preservar-se emocionalmente e a saúde de forma ampla.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuidado com o que se fala e deseja ao outro. É fundamental conversar com todos, sem abrir mão da sua essência. Capricorniano, seja mais realista em relação às pessoas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não deixe de planejar seus passos e ações com mais estratégia e responsabilidade, de acordo com o que o céu pede. Ouça mais as vezes so seu interior.

Peixes (20/02 - 20/03)

O momento é de escolha. Seja transparente! Continue a olhar para o seu interior e saia em busca de conhecimento. Boa hora de aprender com aqueles que têm mais experiência.