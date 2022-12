Signo 21/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (21/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esse é um momento oportuno para iniciar novas atividades de saúde e bem-estar. Se empenhe mais nos projetos pessoais. Não tenha medo de errar ou arriscar novas habilidades. Seja positivo.

Touro (21/04 - 20/05)

Planeje melhor os seus gastos e com responsabilidade. Lembre-se, ele não é eterno. Apesar da correria há possibilidads reais de crescimento financeiro. Aprofunde vínculos, inicie amizades e some forças.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Semana de nostalgia e possibilidade de rever pessoas do passado. Essa é uma fase de avaliação do seu ciclo de vida. Permita-se ouvir mais o que o outro tem a dizer. Hora de resgater certos vínculos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Confie na intuição. Não dê um passo maior que a perna. Esse é um bom tempo para descobrir intenções, segredos e verdades. fase oportuna e positiva no trabalho.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de gentileza. Se nutra desse sentimento e reserve mais tempo para cuidar da saúde, do corpo e da imagem.​ Planos de viagem ou curso despertarão a imaginação. Espere por mudança de vida.

Virgem (23/08- 22/09)

A semana continua com boas vibrações. Não tenha medo de arriscar. Permita-se viver uma fase de abundância e amor. É tempo também será oportuno para ampliar a participação social.

Libra (23/09 - 22/10)

Espere por mudanças significativas no trabalho. O tempo também será de sintonia com uma amizade. Contribua com a coletividade. Siga a intuição. Hora de brilhar e chegar onde quer com garra!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os astros continuam lhe alertanto para o fortalecimento das emoções. Não tome dores que não são suas. Também não tente se envolver em disputas de poder. Foque nos seus objetivos de médio e longo prazo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje será um dia importante para reflexões. Não negligencie a sua vontade. Se priorize! Estabeleça novas metas e reveja o que tem dado certo. O tempo também será oportuno para cuidar da família e as bases afetivas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Trate com responsabilidade as fases da vida que vens enfrentando. Mantenha as emoções centradas. Siga firme no caminho da vida com carisma e empatia. Espere por alegrias e vitórias. Criatividade em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Você poderá concretizar planos em 2023. Mas, hoje, é um momento importante para botar o que é necessário na ponta do lápis e traçar metas reais. Peça ajuda, se necessário. Bom tempo para reencontros.

Peixes (20/02 - 20/03)

A vida social estará agitada. Use sua sensibilidade para acalmar o ambiente. É preciso, ainda, diminuir o ritmo e dar mais atenção aos sentimentos. Bom momento para decidir os rumos da vida íntima.