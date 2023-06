Signo 21/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (21/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Continue avançando com determinação, ariano. Apenas tome cuidado para não se exaltar demais com a intensidade emocional.

Touro (21/04 - 20/05)

Seja autêntico sem exagerar no drama, taurino. É importante saber em quem pode confiar em sua vida íntima.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Observe antes de falar em excesso, geminiano. Saiba escolher as palavras certas para evitar tocar em pontos sensíveis dos outros.

Câncer (21/06 - 22/07)

Com o ingresso do Sol em seu signo, é hora de fazer planos, canceriano. Tenha foco e saiba onde investir sua energia.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja racional em suas ações, mas não ignore suas emoções ao interagir com as pessoas, leonino. Esteja calmo para se expressar de forma clara.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja atento aos sinais do universo, virginiano. Cultive sua espiritualidade e cuide de seu bem-estar de maneira abrangente.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja sociável como gosta, mas saiba filtrar as pessoas, libriano. Lide com a diversidade sem perder sua identidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pense a longo prazo, escorpiano. É hora de cultivar boas relações com superiores e chefes, mostrando seu talento.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuidado com a teimosia, sagitariano. Esteja disposto a ouvir e entender as pessoas ao seu redor.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça parcerias produtivas e identifique com quem compartilhar sua intimidade, capricorniano. O céu pede discrição e foco.

Aquário (21/01 - 19/02)

Expresse suas opiniões, mas evite ser excessivamente direto, aquariano. Comunique-se com sensibilidade e empatia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Trabalhe bem em equipe, pisciano. O céu pede mais cooperação e compreensão, evitando atitudes e pensamentos competitivos.