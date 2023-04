Signo 21/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (21/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O feriado e o fim de semana são ideais para passeios, pequenas viagens e conversas interessantes, mas cuidado para não falar demais.

Touro (21/04 - 20/05)

Olhe para o futuro e as possibilidades de crescimento. É importante ter foco e seguir em frente, mesmo que isso envolva rever algumas coisas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Confie na sua intuição e retome antigos hábitos que façam bem para a saúde física e mental.

Câncer (21/06 - 22/07)

O feriado prolongado é ideal para programas lúdicos e em família. Invista em atividades íntimas e agradáveis.

Leão (23/07 - 22/08)

Preste atenção nas companhias e detalhes importantes. Invista em pessoas e ambientes positivos e saudáveis.

Virgem (23/08 - 22/09)

Embora tenha a mente no futuro, é essencial repensar a maneira como executa as coisas com disciplina.

Libra (23/09 - 22/10)

Pense no seu autodesenvolvimento e aprendizado. É hora de crescer, repensar pontos de vista e valores.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Avalie a consistência das suas parcerias e saiba com quem pode contar de verdade, inclusive com quem compartilha os mesmos valores.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Reveja seus padrões emocionais e relacionais. Dê atenção a quem pensa como você.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Divirta-se com coisas simples e em boa companhia. Invista em programas saudáveis e agradáveis.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidar de si é importante. Atenha-se aos pequenos confortos e descanse mente e corpo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Conecte-se internamente e expresse seus pensamentos e sentimentos para que suas necessidades sejam ouvidas.