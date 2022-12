Signo 20/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (20/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana decisiva para a retoada de projeto. Hora de se reorganizar e deixar com que o universo se conduza. Além de benefícios na carreira, o amor vai estar em alta.

Touro (21/04 - 20/05)

Continue a olhar mais por você e as próprias necessidades. Não tenha medo de falar o que pensa. Seja mais aberto ao que você acredita. O mundo precisa lhe escutar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dia oportuno para reencontros e planejamento para os próximos dias. Tem em mente o que é prioridade. Compartilhe bons momentos com quem se ama. Dia também para dedicar-se ao lar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tire um tempo para descansar a mente. Permita-se viver esse momento perto dos seus. No amor, aos solteiros, tudo indica que vai encontrar alguém especial.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana será de oportunidade para novos ganhos e rendimentos financeiro. Tire mais termpo para se dedicar. A semana também será de confra e reuniões importantes. Não se prive dos momentos coletivos que tanto lhe deixam bem. Você está precisando.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ótima oportunidade para se viver o novo e dedicar mais ao bem-estar e ao prazer. Isso inclui o cuidado diário da saúde física e mental. Lembre-se de se colocar em primeiro luigar. Tire um tempo para descanso.

Libra (23/09 - 22/10)

Esse é um momento oportuno para reorganizar no seu íntimo. Dedique-se mais a cuidar da espiritualidade, trabalhar a mente para desejos positivos, sem contar com a possivilidade de renovar ciclos. Fase também reserva novidades no amor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A sua saúde física e mental continuam lhe cobrando atenção. Reveja as suas prioridade. É necessário estar consciente, isso vale ao que é ou não passageiro. Prefira diálogos honestos e leves. A tendência é esteja mais disponível para estabelecer certos acordos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Saiba lidar com previstos. Deixe longe a negatividade e não se cobre tanto com as agitações que vêm habitando o seu interior. Faça uma pausa e foque nos seus projetos de alma. Isso deve lhe deixar confortável e feliz.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O que você tem deixado de lado? O tempo é oportuno para refletir e mostrar as escolhas que tens reflexo. Pare para analisar se hoje não é consequência das ações de ontem. Planeje-se mais! Só não tenha pressa para absorver novos conhecimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Tenha em mente que o caminhar é mais do que o destino final. Todos os seus feitos estão sendo revistos. No amor, procure estabelecer diálogos repletos de harmonia. Os encontros fluem muito mais. Vale uma pausa para uns possíveis encontros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Que tal investiver em quem está despertando algum sentimento ai? Amor segue em alta! Dê uma chance ao acaso de fim de ano. Foque aos sinais da sua intuição. Esteja disposto à compartilhar bons momentos em família.